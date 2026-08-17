استقلال با یک غایب قطعی مقابل نساجی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال فصل بیست و ششم رقابتهای لیگ برتر را با پیروزی پرگل ۴ بر صفر مقابل مس شهربابک آغاز کرد و حالا در دومین دیدار خود فردا سهشنبه ۲۷ مرداد در قائمشهر میهمان نساجی خواهد بود.
آبیپوشان که با توجه به تفاضل گل بهتر در صدر جدول قرار گرفتهاند، برای حفظ جایگاه خود نیازمند کسب سه امتیاز این دیدار هستند. در سوی مقابل، نساجی نیز که در هفته نخست با نتیجه یک بر صفر مقابل گلگهر شکست خورد، در نخستین دیدار خانگی فصل خود به دنبال جبران این نتیجه و کسب نخستین پیروزی است. شاگردان سیدمجتبی حسینی امیدوارند با استفاده از امتیاز میزبانی، استقلال را متوقف کنند.
استقلال برای این دیدار تنها یک غایب قطعی دارد. مهران احمدی به دلیل مصدومیت نمیتواند آبیپوشان را در بازی مقابل نساجی همراهی کند. سایر بازیکنان استقلال مشکلی برای حضور در این مسابقه ندارند و در صورت صلاحدید کادر فنی میتوانند در ترکیب تیم به میدان بروند.
نظر شما