مدت زمان پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث دانا چقدر است؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مهمترین دغدغه بسیاری از رانندگانی که از بیمه شخص ثالث خودرو استفاده میکنند، این است که پس از وقوع تصادف خسارت چه زمانی پرداخت میشود و برای دریافت آن باید چه مراحلی را طی کنند. در ادامه، مسیر و مدت زمان پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث دانا را مرحلهبهمرحله بررسی میکنیم تا بدانید در هر مرحله چه اقداماتی لازم است.
مدت زمان پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث دانا به چه عواملی بستگی دارد؟
اگر به دنبال پاسخ دقیقی برای مدت زمان پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث دانا هستید، باید بدانید که بیمه دانا در اطلاعات رسمی خود بازه زمانی ثابتی برای پرداخت خسارت اعلام نکرده است. دلیل این موضوع نیز روشن است؛ زیرا هر پرونده شرایط متفاوتی دارد و مدت رسیدگی میتواند تحت تلثیر عوامل مختلف تغییر کند. البته طبق تجربه شخصی کاربران، این پروسه بهطور معمول بین ۱۵ تا ۲۰ روز زمانبر خواهد بود.
از جمله مهمترین عواملی که بر زمان پرداخت خسارت اثر میگذارند میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
کامل بودن مدارک ارائهشده
مالی یا جانی بودن خسارت
نیاز یا عدم نیاز به کروکی پلیس
بررسی اصالت حادثه
ارزیابی کارشناسی میزان خسارت
صدور رای مراجع قضایی در پروندههای خاص
تکمیل مراحل اداری و صدور حواله پرداخت
به همین دلیل بهتر است به جای تمرکز بر یک عدد مشخص، مدارک و مراحل پرونده را بدون نقص انجام دهید تا روند رسیدگی سریعتر پیش برود.
مراحل دریافت خسارت بیمه شخص ثالث دانا
پس از وقوع حادثه، تشکیل پرونده و پرداخت خسارت طبق یک روند مشخص انجام میشود. میتوانید در جدول زیر با این مراحل آشنا شوید تا از رفتوآمدهای اضافی و تأخیرهای غیرضروری جلوگیری کنید:
|
ثبت و اعلام وقوع تصادف و مراجعه به واحد خسارت
|
اعلام حادثه
|
تکمیل فرم مربوط به شرح حادثه و اطلاعات طرفین
|
تکمیل فرم اعلام خسارت
|
تحویل مدارک شناسایی، بیمهنامه و سایر اسناد موردنیاز
|
ارائه مدارک
|
کنترل کامل بودن و اصالت مدارک توسط کارشناسان
|
بررسی مدارک
|
بازدید خودرو یا بررسی خسارت بدنی توسط کارشناسان و پزشک معتمد (در صورت نیاز)
|
ارزیابی خسارت
|
ثبت نهایی پرونده پس از تکمیل مدارک
|
تشکیل پرونده
|
تعیین مبلغ قابل پرداخت مطابق شرایط بیمهنامه
|
صدور حواله خسارت
|
پرداخت خسارت پس از پایان مراحل بررسی
|
پرداخت خسارت
لازم است اضافه کنیم که در خسارتهای جانی، به دلیل نیاز به مدارک پزشکی قانونی یا آرای قضایی، روند رسیدگی پیچیدهتر از خسارتهای مالی است.
مدارک لازم برای دریافت خسارت مالی
برای دریافت خسارتهای مالی از بیمه دانا، لازم است که مدارک زیر را به مرکز بیمه ارائه دهید:
فرم تکمیلشده اعلام خسارت
بیمهنامه شخص ثالث راننده مقصر
بیمهنامه شخص ثالث زیاندیده
گواهینامه رانندگی طرفین
کارت ملی رانندگان
کارت خودرو راننده مقصر
کارت خودرو و سند مالکیت خودروی زیاندیده
کارت ملی مالک خودرو
کروکی و گزارش پلیس در مواردی که قانون الزام کرده است
حضور خودروها برای بازدید کارشناس، در موارد تعیینشده توسط بیمه
مدارک لازم برای دریافت خسارت جانی از بیمه دانا
در پروندههای خسارت بدنی، علاوه بر مدارک عمومی، اسناد درمانی و قضایی نیز اهمیت زیادی دارند. به این منظور لازم است که مدارک زیر را به بیمه ارائه دهید:
فرم اعلام خسارت
بیمهنامه شخص ثالث راننده مقصر
گواهینامه راننده
کارت خودرو
کروکی تصادف
گزارش نیروی انتظامی
اوراق بازجویی
گواهی پزشکی قانونی
آرای دادگاه (در صورت وجود)
مدارک هویتی مصدومان یا وراث
پرونده بستری و مدارک درمان
مدارک مربوط به فوت، در صورت فوت زیاندیده
پرداخت خسارت بدون کروکی چه شرایطی دارد؟
رسیدگی به برخی خسارتهای مالی بدون گزارش پلیس یکی از امکاناتی محسوب میشود که بیمه دانا برای تسهیل پرداخت خسارت در نظر گرفته است.
میتوانید در شرایط زیر از این امکان استفاده کنید:
هر دو خودرو بیمهنامه معتبر داشته باشند.
بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد.
خسارت در محدوده قانونی پرداخت بدون کروکی قرار بگیرد.
البته حتی در این شرایط نیز ممکن است شرکت بیمه بازدید کارشناس از خودروها را الزامی بداند. بنابراین تا قبل از بازدید، بهتر است خودروها بازسازی یا تعمیر نشوند.
چه عواملی باعث تاخیر در پرداخت خسارت میشوند؟
هرچه مدارک از ابتدا کاملتر ارائه شوند، احتمال طولانی شدن روند رسیدگی کاهش پیدا میکند. در بسیاری از پروندهها، علت طولانی شدن روند رسیدگی، نقص مدارک یا کامل نبودن اطلاعات پرونده است.
در شرایط زیر امکان دارد که مدت زمان پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث دانا از حالت عادی طولانیتر شود:
ناقص بودن مدارک
ارائه نکردن کروکی
مراجعه نکردن خودرو برای کارشناسی
وجود اختلاف میان طرفین حادثه
نیاز به استعلام از مراجع قانونی
تکمیل نشدن مدارک پزشکی قانونی
طولانی شدن رسیدگی قضایی در پروندههای جرح یا فوت
مغایرت اطلاعات بیمهنامه یا مدارک هویتی
چگونه پرونده خسارت را پیگیری کنیم؟
پس از تشکیل پرونده، در صورت نیاز میتوانید وضعیت آن را از واحد خسارت شعبهای که پرونده در آن تشکیل شده است پیگیری کنید.
برای پیگیری بهتر، این موارد را همراه داشته باشید:
شماره پرونده خسارت
شماره بیمهنامه
اطلاعات خودرو
مدارک هویتی
همچنین اگر در طول رسیدگی مدرک جدیدی از سوی پلیس، پزشکی قانونی یا مرجع قضایی صادر شود، بهتر است در سریعترین زمان ممکن آن را به پرونده اضافه کنید تا بررسی متوقف نشود.
در زمان دریافت خسارت به این نکات توجه کنید
رعایت نکات ساده زیر کمک میکند تا روند دریافت خسارت را سریعتر و بدون دردسر پیش ببرید:
بلافاصله پس از حادثه، مدارک لازم را جمعآوری کنید.
فرم اعلام خسارت را با دقت تکمیل کنید.
تا پیش از بازدید کارشناس، خودرو را تعمیر نکنید.
اصل مدارک هویتی و بیمهنامه را همراه داشته باشید.
در خسارتهای جانی، مدارک پزشکی قانونی را بهموقع دریافت کنید.
اگر پرونده نیاز به رأی دادگاه دارد، نسخه برابر اصل رأی را ارائه دهید.
اطلاعات تماس خود را در پرونده بهدرستی ثبت کنید تا در صورت نیاز امکان ارتباط وجود داشته باشد.
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این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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