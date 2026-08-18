به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان امروز در ابتدای ورود به فدراسیون کشتی با حضور بر سر مزار شهید گمنام این مجموعه به مقام شامخ شهدای گمنام ادای احترام کرد. وی در ادامه و پیش از آغاز نشست تخصصی بررسی آخرین وضعیت این رشته برای حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، از بخشهای مختلف فدراسیون کشتی و کمپ تیمهای ملی بازدید کرد.
دنیامالی در این بازدید از اندیشکده فدراسیون کشتی، دپارتمان پزشکی و بازیابی توان ورزشکاران و دپارتمان هوش مصنوعی دیدن کرد و در جریان فعالیتها و ظرفیتهای این بخشها قرار گرفت.
وزیر ورزش و جوانان همچنین از تجهیزات جدید و پیشرفته ریکاوری فدراسیون کشتی که با هدف ارتقای فرآیند آمادهسازی، بازیابی توان و حفظ آمادگی جسمانی ملیپوشان مورد استفاده قرار میگیرد، بازدید کرد.
علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی در جریان حضور وزیر ورزش و جوانان در بخشهای مختلف، توضیحاتی درباره امکانات ایجادشده، نحوه بهرهگیری تیمهای ملی از ظرفیتهای پزشکی، علمی و فناوری و تجهیزات نوین ارائه و برنامههای فدراسیون برای توسعه این زیرساختها را ارائه کرد.
دنیامالی همچنین با حضور در بخشهای مختلف کمپ تیمهای ملی، از نزدیک در جریان شرایط و امکانات آمادهسازی کشتیگیران قرار گرفت.
این بازدید در فاصله ۳۳ روز تا آغاز بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا و پیش از برگزاری نشست تخصصی فدراسیون کشتی برای بررسی برنامهها، وضعیت آمادهسازی و شرایط تیمهای ملی اعزامی به این رقابتها انجام شد.
معاونان و مشاوران وزیر ورزش و جوانان، دبیرکل کمیته ملی المپیک و دیگر اعضای کمیسیون تخصصی وزارت ورزش و جوانان نیز در این بازدید حضور داشتند.
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