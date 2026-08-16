به گزارش خبرگزاری مهر، فریبا محمدیان در پی درخشش استثنایی مهسا بهشتی و تکمیل افتخارآفرینی دختران وزنه‌بردار ایران در آسیا گفت: کسب شش مدال طلای ارزشمند توسط مهسا بهشتی در رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی آسیا در دو رده سنی نوجوانان و جوانان، موفقیتی درخشان و ماندگار است که بار دیگر توانمندی و شایستگی دختران ایران را در عرصه قهرمانی به نمایش گذاشت.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: این درخشش درحالی رقم خورد که تیم نوجوانان دختر ایران هم برای نخستین بار در تاریخ وزنه‌برداری کشور، بر سکوی نایب ‌قهرمانی آسیا ایستاد، موفقیتی که حاصل همدلی و تلاش ملی‌پوشان، مربیان، کادر فنی و همچنین حمایت و باور وزیر ورزش و جوانان، به ظرفیت‌های ارزشمند بانوان ورزشکار کشور است.

معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان همچنین تصریح کرد: این موفقیت‌های ارزشمند را به مهسا بهشتی، تمامی ملی‌پوشان عزیز، خانواده‌های محترم آنها، مربیان، کادر فنی و جامعه وزنه‌برداری کشور تبریک می‌گویم. باور دارم این سکوها و نشان‌های طلایی، آغاز فصل تازه‌ای از افتخارآفرینی دختران ایران و نویدبخش حضور و درخشش آنان در میادین آسیایی، جهانی و المپیک خواهد بود.