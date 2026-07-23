حملات دشمن ۴.۵ هزار میلیارد به بخش شیلات هرمزگان خسارت وارد کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن یکتاپور در دیدار معاون وزیر جهاد کشاورزی با آیتالله محمد عبادیزاده، نماینده ولیفقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس با قدردانی از حمایتهای نماینده ولیفقیه در استان، اظهار کرد: آیتالله عبادیزاده همواره نگاه ویژهای به مسائل بخش کشاورزی داشتهاند و رهنمودها و حمایتهای ایشان در حل مشکلات این حوزه راهگشا و اثرگذار بوده است.
وی با اشاره به شرایط ویژه هرمزگان در جریان جنگ اخیر افزود: از ۹ اسفندماه استان هرمزگان بیشترین آسیبها را متحمل شد و برخلاف بسیاری از مناطق، برای ما عملاً آتشبسی وجود نداشت و همچنان درگیر حملات و اصابت پرتابهها بودیم، اما با مدیریت منسجم و تلاش شبانهروزی مجموعههای اجرایی، هیچگونه خللی در تأمین کالاهای اساسی مردم ایجاد نشد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با بیان اینکه همزمان با آغاز حملات، فصل برداشت محصولات کشاورزی استان نیز در جریان بود، تصریح کرد: برداشت سبزی و صیفیجات که تا نیمه اردیبهشت ادامه داشت، بدون وقفه انجام شد و هرمزگان توانست علاوه بر تأمین نیاز استان، بخشی از نیاز سایر نقاط کشور بهویژه در محصول گوجهفرنگی را نیز تأمین کند.
یکتاپور ادامه داد: با وجود آسیب به برخی محورهای مواصلاتی، به دلیل بازگشایی سریع مسیرها و هماهنگی مناسب میان دستگاههای اجرایی، حملونقل محصولات، جابهجایی نیروهای برداشت و انتقال کالاهای کشاورزی بدون مشکل انجام شد و زنجیره تأمین مواد غذایی کشور دچار اختلال نشد.
وی با اشاره به وضعیت تولید محصولات پروتئینی نیز گفت: در حوزه تأمین مرغ هیچگونه کمبودی وجود نداشت و تمامی واحدهای مرغداری استان در طول ایام جنگ فعال بودند و تولید بدون توقف ادامه یافت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان همچنین از اجرای منظم برنامه خرید و برداشت گندم خبر داد و افزود: عملیات برداشت گندم نیز طبق برنامه زمانبندیشده و بدون هیچگونه مشکل انجام شد و در حوزه کالاهای اساسی، استان نهتنها نیاز خود را تأمین کرد بلکه نقش پشتیبان سایر مناطق کشور را نیز بر عهده داشت.
وی بیشترین خسارت ناشی از حملات دشمن را مربوط به بخش شیلات دانست و اظهار کرد: حملات به قایقهای صیادی، لنجها، اسکلهها و زیرساختهای شیلاتی، خسارتی بالغ بر ۴.۵ هزار میلیارد تومان به این بخش وارد کرده است که جبران آن از توان استان خارج بوده و نیازمند تأمین اعتبارات و حمایت ویژه دولت در سطح ملی است.
یکتاپور تأکید کرد: امروز مهمترین مطالبه فعالان حوزه شیلات، جبران سریع خسارتها و حمایت از صیادان و بهرهبردارانی است که معیشت آنان مستقیماً تحت تأثیر این حملات قرار گرفته است تا فعالیت اقتصادی و تولید در این بخش راهبردی هرچه سریعتر به شرایط عادی بازگردد.
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