شمس: بیش از ۳۰ پرونده قتل عمد در ورامین به رضایت منجر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شمس، ظهر شنبه، در آیین تکریم و معارفه دادستان ورامین با اشاره به مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در دوران مسئولیت خود اظهار کرد: کاهش ورودی دادسرا، کاهش اطاله دادرسی، رسیدگی به پرونده‌های معوق و توجه ویژه به پرونده‌های کثیرالشاکی از مهم‌ترین برنامه‌های دادستانی بود.

وی افزود: در پرونده‌های کثیرالشاکی تلاش کردیم با استفاده از ظرفیت شورای پیشگیری، پیش از تشکیل پرونده اقدامات لازم را انجام دهیم. پرونده «صراط نور» با حدود هفت هزار و ۲۰۰ نفر شاکی و پرونده مسکن فرهنگیان با حدود یک هزار و ۵۰۰ شاکی از جمله این موارد بود که با اقدامات انجام‌شده از گسترش تبعات آنها جلوگیری شد.

دادستان سابق ورامین، پیشگیری از وقوع جرم و تکریم ارباب رجوع را از دیگر محورهای فعالیت دادستانی عنوان کرد و گفت: درب اتاق دادستان همواره به روی مردم باز بود و تلاش می‌کردیم مطالبات آنان را بشنویم و پیگیری کنیم.

شمس با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه صلح و سازش ادامه داد: یکی از اقدامات مهم، تلاش برای اخذ رضایت در پرونده‌های قتل عمد بود که در این مدت بیش از ۳۰ پرونده با همکاری گروه‌های صلح و سازش و خادمیاران رضوی به رضایت منجر شد.

وی همچنین با اشاره به حمایت از خانواده زندانیان اظهار کرد: انجمن حمایت از خانواده زندانیان ورامین با تشکیل کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های درمانی، معیشتی، فرهنگی و رفاهی فعالیت خود را گسترش داد و جامعه هدف قابل توجهی تحت پوشش اقدامات حمایتی قرار گرفت.

دادستان سابق ورامین، جلوگیری از تعطیلی و فروپاشی کارخانه‌های قند ورامین و شیر وارنا، نظارت بر مجموعه‌های انتظامی و زندان، رسیدگی به ساختمان‌های پرخطر و ورود به مسائل مربوط به حقوق عامه را از دیگر اقدامات دوران مسئولیت خود برشمرد.

شمس در پایان از رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور، رؤسای پیشین دادگستری استان تهران، قضات و کارکنان دادسرای ورامین و خیران شهرستان قدردانی کرد و گفت: با وجود پیشنهاد ادامه فعالیت در مسئولیت‌های مختلف، به دلیل مسائل شخصی تصمیم به بازنشستگی گرفتم.