جریمه ۶ میلیارد ریالی شرکت متقلب تولید آرد در دهلران

فرشید زرگوش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:این پرونده که مربوط به کاهش بیش از حد استاندارد سبوسگیری بود، در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی دهلران مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرکل تعزیرات ایلام تصریح کرد که پس از دو مرحله نمونهبرداری و آزمایشهای تخصصی، اتهامات مربوط به تقلب محرز شد و در نتیجه، مدیرعامل شرکت متخلف به پرداخت ۶ میلیارد و ۱۲۱ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم گردید.
وی در پایان تأکید کرد: امنیت غذایی، سلامت و کیفیت کالاهای تولیدی، خط قرمز تعزیرات است و هرگونه سودجویی که منجر به تضییع معیشت مردم شود، با مجازاتهای سنگین قانونی مواجه خواهد شد.
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