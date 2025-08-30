ملاقات عمومی استاندار بوشهر در کنگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح شنبه در حاشیه این ملاقات عمومی اظهار کرد: کنگان با مردم نجیب، خونگرم و مهربان همواره میزبان خوب صنعت بوده‌اند و باید آنان بیش از پیش مورد توجه باشند.

زارع افزود: صنعت نفت در عمل به تعهدات مسئولیت اجتماعی، اهتمام بیشتری داشته باشد و در طرح‌های زیرساختی شهرستان، مشارکت فعالانه تری کند.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: در ملاقات چهره به چهره در کنگان، مردم بدون واسطه، مشکلات خود را مطرح کردند که پیگیری لازم برای رفع مشکل توسط مدیران ذیربط انجام می‌شود.

مسعود شیرافکن مدیرکل بازرسی، حقوقی، مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی استانداری بوشهر نیز ابراز داشت: مردم کنگان مشکلات خود را در حوزه‌های تجارت دریایی، تسهیلات بانکی، زمین، مسکن، آموزش و درمان و …با استاندار مطرح کردند.

وی افزود: تمام موارد مطرح شده، با دقت پیگیری خواهند شد و نتیجه به متقاضیان اعلام می‌شود.