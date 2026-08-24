هیچ کلاسی در آغاز سال تحصیلی بدون معلم نخواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول شیدایی صبح دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان بهار ضمن تقدیر از پیگیریهای نماینده مجلس و فرماندار این شهرستان برای جذب اعتبارات ملی، اظهار کرد: مدیریت بهینه منابع انسانی، تغییر پارادایم آموزشی به سمت مهارتمحوری و تسریع در بهرهبرداری از طرحهای نیمهتمام محورهای سهگانه و اولویتدار دستگاه تعلیم و تربیت استان در سال جاری است.
وی در خصوص دغدغه امین نیروی انسانی در آستانه سال تحصیلی جدید تصریح کرد: با تمهیدات اندیشیده شده و استفاده از ظرفیت معلمان شاغل و بازنشسته در قالب اضافهتدریس، برنامهریزی دقیقی صورت گرفته است تا تمامی کلاسهای درس در سراسر استان از نخستین روز سال تحصیلی با حضور کادر آموزشی مجرب اداره شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان اجرای برنامه درس ملی با تاکید ویژه بر مهارتمحوری را رویکرد راهبردی وزارت آموزش و پرورش دانست و افزود: با توجه به ضرورت اتصال آموزش به بازار کار، تقویت هنرستانهای جوار کارخانهای و بهرهگیری حداکثری از امکانات فنیوحرفهای مطابق با تفاهمنامههای کشوری در اولویت برنامهها قرار دارد و هدف ما این است که دانشآموزان علاوه بر آموزشهای نظری، مهارتهای عملی و ارتباطی مورد نیاز در محیط واقعی کار را نیز کسب کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه زیرساختهای فرهنگی در مدارس اشاره کرد و گفت: احداث ۵۰ نمازخانه در مدارس استان با مشارکت خیرین مدرسهساز در دستور کار است که در این راستا کلنگزنی یکی از این نمازخانهها بهزودی در شهرستان بهار انجام خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان در پایان خاطرنشان کرد: همافزایی دستگاههای اجرایی و حمایت مسئولان ارشد شهرستان بهار بستر مناسبی برای تحقق اهداف آموزشی و پرورشی فراهم آورده است که امیدواریم با تداوم این روند، شاهد ارتقای شاخصهای کیفی در مدارس استان باشیم.
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