کشف ۳.۵ تن آرد فاقد مجوز در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف ۳.۵ تن آرد فاقد مجوز حمل و دستگیری یک متهم در این رابطه خبر داد.

سرهنگ محمدرضا یاری اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان کرمانشاه هنگام گشت‌زنی به یک دستگاه وانت نیسان حامل بار مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر، خودرو را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو، ۷۰ کیسه آرد فاقد مجوز حمل به وزن مجموع ۳ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه ارزش محموله کشف‌شده را ۷۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: در این عملیات یک نفر دستگیر شد.

یاری در پایان با اشاره به تشکیل پرونده برای متهم، خاطرنشان کرد: فرد دستگیر شده برای انجام مراحل قانونی و رسیدگی به اتهام انتسابی به دستگاه قضائی معرفی شد.