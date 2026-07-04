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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۷

کشف ۳.۵ تن آرد فاقد مجوز در کرمانشاه

کشف ۳.۵ تن آرد فاقد مجوز در کرمانشاه

کرمانشاه- فرمانده انتظامی کرمانشاه از کشف ۳ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم آرد فاقد مجوز حمل در این شهرستان خبر داد و گفت: در این ارتباط یک متهم دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف ۳.۵ تن آرد فاقد مجوز حمل و دستگیری یک متهم در این رابطه خبر داد.

سرهنگ محمدرضا یاری اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان کرمانشاه هنگام گشت‌زنی به یک دستگاه وانت نیسان حامل بار مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر، خودرو را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو، ۷۰ کیسه آرد فاقد مجوز حمل به وزن مجموع ۳ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه ارزش محموله کشف‌شده را ۷۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: در این عملیات یک نفر دستگیر شد.

یاری در پایان با اشاره به تشکیل پرونده برای متهم، خاطرنشان کرد: فرد دستگیر شده برای انجام مراحل قانونی و رسیدگی به اتهام انتسابی به دستگاه قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6879168

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