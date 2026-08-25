فاصله نرخ واقعی دلار با فضای مجازی؛ معاملات در کانال ۱۹۵ هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر در حالی که طی روزهای اخیر اعداد و نرخ‌های متفاوتی برای دلار در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود و حتی ارقامی بالاتر از ۲۰۰ هزار تومان نیز در برخی کانال‌های تلگرامی منتشر شده است، مشاهدات و بررسی‌های میدانی از صرافی‌ها و مراکز دادوستد نشان می‌دهد معاملات واقعی در سطوح پایین‌تری در جریان بوده و میانگین نرخ معاملات قطعی حدود ۱۹۵ هزار تومان گزارش می‌شود.

فعالان بازار تأکید می‌کنند بخش عمده‌ای از اختلاف میان نرخ‌های اعلامی در فضای مجازی و قیمت دادوستدهای واقعی ناشی از آن است که بسیاری از اعداد منتشرشده در کانال‌ها لزوماً منعکس‌کننده معامله قطعی، نقدشونده و با حجم واقعی نیستند و بیشتر جنبه فضاسازی و نرخ‌سازی هیجانی دارند.

تأمین نیاز ارزی از مسیر توافقی صادرکنندگان و صرافی‌ها

از سوی دیگر، بازار ارز در حال حاضر با بهره‌گیری از سازوکارهای درون‌بازاری در حال پاسخ‌گویی به تقاضاهای واقعی است. بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، شبکه بانکی و صرافی‌های مجاز بخشی از ارز مورد نیاز متقاضیان را مستقیماً از محل ارز صادراتی صادرکنندگان خریداری کرده و به بازار عرضه می‌کنند؛ سازوکاری که موجب شده بخش عمده تقاضاها بدون ایجاد فشار مضاعف بر ذخایر و منابع رسمی بانک مرکزی پوشش داده شود.

کارشناسان معتقدند در شرایط کنونی، ملاک ارزیابی وضعیت بازار باید «قیمت معامله‌شده نقدی» باشد نه نرخ‌های فرضی کانال‌ها؛ زیرا در نهایت حجم معاملات واقعی و گردش نقدینگی در صرافی‌هاست که جهت واقعی بازار را تعیین می‌کند.

همزمان با تقویت ظرفیت‌های عرضه در شبکه رسمی و تداوم تبادلات مستقیم میان صادرکنندگان و صرافی‌ها، بازار به سمت تخلیه حباب‌های ناشی از هیجان در حال حرکت است. فعالان ارزی بر این باورند که با استمرار روند عرضه ارز صادراتی و فروکش کردن رفتارهای هیجانی، بستر مناسب برای تعدیل نرخ‌ها و همگرایی قیمت بازار با سطوح متعادل‌تر فراهم خواهد شد.