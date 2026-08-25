به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی طباطبائی صبح سه‌شنبه در حاشیه افتتاح پروژه‌های هفته دولت در شهرستان میبد در جمع خبرنگاران با بیان اینکه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از اولویت‌های این شهرستان است، اظهار کرد: در راستای افزایش ظرفیت تولید برق کشور و بهره‌گیری از پتانسیل‌های اقلیمی منطقه، ۱۹.۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی به شبکه توزیع برق متصل شد.

وی با اشاره به توزیع جغرافیایی این طرح‌ها افزود: از این میزان ظرفیت، ۳ مگاوات نیروگاه خورشیدی در شهرک صنعتی شماره ۲ میبد مستقر است و مابقی ظرفیت ایجاد شده نیز در نقاط مختلف شهرستان به بهره‌برداری رسیده است.

فرماندار ویژه میبد تصریح کرد: بهره‌برداری از این نیروگاه‌ها، گامی عملی در مسیر کاهش ناترازی برق و استفاده از ظرفیت‌های پایدار انرژی‌های نو در شهرستان است.