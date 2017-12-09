تفاوتی بین شیعه و سنی در جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا صالحی در دیدار هیئت نمایندگان علمای لبنانی با تأکید بر کرامت ذاتی بشر در دین مبین اسلام اظهار کرد: ما آموخته‌ایم که یاور مظلوم باشیم و اگرچه باکسی سر جنگ نداریم، اما در مقام دفاع تا آخر ایستاده‌ایم و از تمام مظلومان عالم به‌خصوص مسلمانان دفاع می‌کنیم.

صالحی ادامه داد: هشت سال دفاع مقدس ایران اسلامی ثابت کرد که ما برای دفاع در برابر هجوم همه دنیا هم آمادگی داریم و در این راه، شیعه و سنی و حتی غیرمسلمانان شهدای زیادی تقدیم کردند.

وی افزود: درحالی‌که ما در جمهوری اسلامی متحمل بیشترین خسارت از ناحیه تروریسم کور شده‌ایم اما آمریکا سعی دارد ما را حامی تروریسم معرفی کند.

استاندار خراسان شمالی با گرامیداشت یاد شهدای مقاومت اسلامی به‌ویژه شهید عماد مغنیه گفت: اکنون نیز که آمریکا در جریان قضیه داعش دچار شکست شد، با راه‌اندازی توطئه دیگری یعنی به رسمیت شناختن قدس شریف به‌عنوان پایتخت رژیم غاصب صهیونیستی تلاش دارد وحدت مسلمانان را بر هم زند درحالی‌که شاهد بودیم در سراسر جهان اسلام شیعیان و اهل تسنن پس از نماز جمعه به خیابان‌ها آمدند و این حرکت را محکوم کردند.

صالحی بابیان این‌که در ایران اسلامی وحدت کاملی بین شیعه و سنی حاکم است، تصریح کرد: در هفته وحدت نیز مراسم نمادین مختلفی با حضور علما و مردم در نقاط مختلف برگزار می‌شود و در خراسان شمالی نیز به همین مناسبت دو مراسم، یکی در مرکز استان و دیگری در روستای بچه دره از توابع شهرستان مرزی راز و جرگلان با حضور پرشور علمای منطقه برگزار شد.

مقام عالی دولت تدبیر و امید در خراسان شمالی با اشاره به انتصاب بخشدار و دهیاران زن اهل سنت در این استان و حضور زنان توانمند در عرصه مدیریتی که نشانی از توجه به شایستگی افراد در واگذاری مسئولیت‌ها بوده، نه زن و مرد یا شیعه و سنی بودن آن‌ها، ابراز امیدواری کرد: وحدت و انسجام مسلمانان روزبه‌روز مستحکم‌تر شود و حرکت انتفاضه قدس نیز با سرعت بیشتری اوج بگیرد تا آینده ملت‌های منطقه و جهان بر اساس انسانیت رقم بخورد.

دبیر جمعیت امل لبنان نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت وحدت مسلمانان برای مقابله با توطئه‌های صهیونیسم بین‌الملل تصریح کرد: مهم‌ترین برنامه ما در این راستا، سفر به کشورهای اسلامی و دیدار و گفت‌وگو با علمای اهل سنت برای تحکیم وحدت و برادری است.

شیخ زهیر جعید با ذکر تاریخچه اجمالی از اقدامات تجمع علمای مسلمین لبنان طی ۳۵ سال سپری‌شده از تأسیس آن یادآور شد: این جمعیت تلاش دارد با تحکیم وحدت شیعه و اهل سنت، زمینه را برای تقویت مقاومت اسلامی در برابر دشمن صهیونیستی و مقابله با توطئه‌های آمریکا فراهم کند.

وی با قدردانی از حمایت‌های حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری از این حرکت علمای لبنان، بر عزم علمای شیعه و سنی این کشور برای اتحاد همه گروه‌های اسلامی و تقویت ارتباطات فرهنگی حول محور حمایت از قدس شریف تأکید کرد.

عضو ارشد تجمع علمای مسلمین لبنان نیز با اشاره به اشتراکات فراوان مذاهب اسلامی تصریح کرد: اشتراکات شیعیان و اهل سنت، از اشتراکات مردم کشورهای عضو اتحادیه اروپا به‌مراتب بیشتر است و باید برای تقویت اتحاد و تحکیم مودت و برادری بین مسلمانان و توسعه مراودات فرهنگی گام برداشت.

شیخ غازی حنین اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حوزه تحکیم وحدت اسلامی، پایه‌ریزی فرهنگ مقاومت و حرکت در مسیر رشد و توسعه علمی را ستود و مشارکت دادن زنان در مدیریت‌ها ازجمله در خراسان شمالی را حرکتی ارزشمند دانست که در برابر محدودیت‌های فراوان زنان در کشورهای عربی، واجد پیام‌های معناداری است.

در این دیدار شیخ حسین قبریس از علمای شیعه عضو تجمع علمای مسلمین لبنان و خانم دکتر روزان برکات از استادان دانشگاه در آن کشور نیز حضور داشتند. اعضای این هیئت دیدارهایی هم با فضلا و علمای شیعه و سنی خراسان شمالی به مناسبت هفته وحدت خواهند داشت.