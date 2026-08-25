لزوم بازنگری مجلس در طرح مقابله با نفوذ برای تسهیل تعاملات علمی

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر صالحی، رئیس هیئتمدیره بنیاد علم و فناوری مصطفی (ص) و رئیس کارگروه علمی جایزه مصطفی (ص)، در نشست خبری امروز با گرامیداشت مناسبتهای تقویمی اظهار داشت: پیش از هر چیز، به اصحاب رسانه بهویژه خبرنگاران پرتلاش که در شرایط ویژه کنونی مسئولیتی سنگین و خطیر بر دوش دارند، خسته نباشید و خداقوت میگویم. هفته گذشته نیز روز خبرنگار بود که مجدداً این مناسبت را تبریک عرض میکنم. همچنین تقارن فرخنده و مبارک هفته دولت با هفته وحدت را گرامی داشته و از زحمات مستمر اهالی رسانه قدردانی میکنم.
تشریح رسالت بنیاد و جایزه جهانی مصطفی (ص)
وی با اشاره به اهداف این نشست افزود: این جلسه بهمنظور تبیین جایگاه و رسالت بنیاد علم و فناوری مصطفی (ص) و ارائه گزارشی موجز و مختصر از اقدامات گذشته و برنامههای پیشِرو برگزار شده است.
صالحی در ادامه تصریح کرد: جایزه مصطفی (ص) فراتر از یک جایزه علمیِ صرف است. نام مصطفی به شایستگی برای این رویداد انتخاب شده است؛ چراکه "مصطفی" بهمعنای برگزیده بوده و یکی از ارکان عظمت رسالت پیامبر گرامی اسلام (ص) در کلماتی چون "اقْرَأْ" (بخوان) و "عَلَّمَ بِالْقَلَمِ" (آموزش با قلم) نهفته است. در تاریخ ادیان و پیامبران، رسالتی را سراغ نداریم که اینگونه با محوریت علم، کتابت و خواندن آغاز شده باشد و این جایزه با شایستگی به نام مبارک ایشان پایهگذاری شده است.
جهانشمولی علم و ضرورت ارتباطات بینالمللی
رئیس کارگروه علمی جایزه مصطفی (ص) با تأکید بر احادیث نبوی ادامه داد: حضرت رسول اکرم (ص) علم را گمشده مؤمن میدانند و در حدیث صحیحی که مورد اتفاقنظر همگان است، میفرمایند: "اطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّینِ" (علم را بجویید، حتی اگر در چین باشد). این تأکید نشان میدهد که انسان باید در جستجوی این گمشده، حتی تا دورترین نقاط جهان برود. همچنین در روایت دیگری آمده است: "اطلبوا العلم من المهد الی اللحد" (ز گهواره تا گور دانش بجوی).
وی گفت: از این مبانی بنیادین میتوان دریافت که علم، سرمایهای مشترک برای تمام بشریت است؛ چراکه رسالت پیامبر اسلام (ص) نیز پیامی برای همه انسانها بوده و محدود به گروهی خاص نیست. علم و اندیشه هیچگونه مرز و جغرافیایی نمیشناسد؛ برای نمونه، نظریه نسبیت انیشتین یک تفکر و نظریه علمی است و نمیتوان آن را متعلق به کشور آلمان دانست، بلکه دستاوردی برای کل بشریت به شمار میرود. به همین جهت بر علمآموزی و تکریم جایگاه عالم تأکید فراوانی شده و رسالت بنیاد مصطفی (ص) نیز دربرگیری و ترویج همین مفاهیم است.
درخواست از مجلس شورای اسلامی برای بازنگری در طرح مقابله با نفوذ
صالحی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: از این فرصت استفاده میکنم و از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار دارم با توجه به اهمیت و جهانشمول بودن علم، در خصوص "طرح مقابله با نفوذ بیگانگان" تجدیدنظر داشته باشند؛ چراکه بر اساس ارزیابیهای اولیه، این طرح ممکن است موانعی را در مسیر برقراری ارتباطات علمی بینالمللی ایجاد کند. بدون تردید تا زمانی که ارتباطات علمی جدی و گسترده با جهان برقرار نباشد، شاهد رشد و پیشرفت علمی مطلوب در کشور نخواهیم بود.
صالحی تاکید کرد:
لزوم بازنگری مجلس در طرح مقابله با نفوذ برای تسهیل تعاملات علمی
رئیس هیئتمدیره بنیاد علم و فناوری مصطفی (ص) با تأکید بر جهانشمول بودن علم گفت: طرح مقابله با نفوذ بیگانگان ممکن است موانعی در مسیر ارتباطات علمی ایجاد کند و نیازمند بازنگری است.
به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر صالحی، رئیس هیئتمدیره بنیاد علم و فناوری مصطفی (ص) و رئیس کارگروه علمی جایزه مصطفی (ص)، در نشست خبری امروز با گرامیداشت مناسبتهای تقویمی اظهار داشت: پیش از هر چیز، به اصحاب رسانه بهویژه خبرنگاران پرتلاش که در شرایط ویژه کنونی مسئولیتی سنگین و خطیر بر دوش دارند، خسته نباشید و خداقوت میگویم. هفته گذشته نیز روز خبرنگار بود که مجدداً این مناسبت را تبریک عرض میکنم. همچنین تقارن فرخنده و مبارک هفته دولت با هفته وحدت را گرامی داشته و از زحمات مستمر اهالی رسانه قدردانی میکنم.
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