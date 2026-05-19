به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به پایان مهلت کنفدراسیون فوتبال آسیا برای معرفی نمایندگان فوتبال ایران در رقابتهای فصل آینده، ابهام درباره نحوه انتخاب تیمهای آسیایی به اوج رسیده است؛ ابهامی که ریشه آن را باید در تصمیم سازمان لیگ برای تعلیق مسابقات لیگ برتر و نیمهتمام ماندن فصل جستجو کرد.
در شرایطی که انتظار میرفت پس از توقف مسابقات، برنامهای برای ادامه لیگ و تعیین تکلیف نهایی جدول ارائه شود، حالا سازمان لیگ در موقعیتی قرار گرفته که ناچار است بدون پایان رسمی مسابقات، درباره سهمیههای آسیایی تصمیمگیری کند؛ تصمیمی که میتواند اعتراض گسترده باشگاهها و هواداران را به دنبال داشته باشد.
در حال حاضر ۶ باشگاه استقلال، تراکتور، سپاهان، پرسپولیس، گلگهر سیرجان و چادرملو همچنان شانس حضور در رقابتهای آسیایی فصل آینده را دارند اما فوتبال ایران تنها دو سهمیه در لیگ نخبگان آسیا و یک سهمیه در لیگ قهرمانان آسیا۲ خواهد داشت؛ موضوعی که حساسیت تعیین نمایندگان را دوچندان کرده است.
در همین خصوص امیرمهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال شب گذشته در گفتگوی تلویزیونی تاکید کرد باشگاهها باید ساختار مالی، مجامع و مدارک حرفهای خود را با دقت بیشتری تنظیم کنند زیرا نظارت AFC نسبت به گذشته سختگیرانهتر شده است.
وی در بخشی از صحبتهای خود اعلام کرد: «اگر استقلال، تراکتور و سپاهان مجوز حرفهای دریافت کنند، فصل بعد نیز آسیایی میشوند.»
همین جمله شرطی علوی، حالا به مهمترین نقطه ابهام در ماجرای سهمیههای آسیایی تبدیل شده است چرا که شواهد موجود نشان میدهد حداقل دو باشگاه مدعی با چالشهای جدی برای دریافت مجوز حرفهای مواجه هستند.
بر اساس اسناد و گزارشهای منتشر شده، سپاهان اصفهان به دلیل مشکلات مرتبط با درآمدزایی و مسائل مالی مرتبط با کارخانه فولاد مبارکه با موانعی در مسیر اخذ مجوز حرفهای روبهرو شده است. از سوی دیگر استقلال تهران نیز هنوز صورتهای مالی ۶ ماهه خود را در سامانه کدال منتشر نکرده؛ موضوعی که میتواند با الزامات AFC برای صدور مجوز حرفهای در تضاد باشد.
همین مسئله این پرسش جدی را مطرح کرده است که اگر یکی از تیمهای مدعی موفق به دریافت مجوز حرفهای نشود، آیا تیم بعدی جدول جایگزین خواهد شد؟ به طور مشخص اگر استقلال یا سپاهان از دریافت مجوز بازبمانند، آیا گلگهر سیرجان به عنوان تیم چهارم جدول فعلی راهی آسیا میشود؟
ابهام به وجودآمده زمانی بیشتر میشود که هنوز هیچ توضیح شفافی از سوی سازمان لیگ درباره معیار نهایی انتخاب نمایندگان ارائه نشده است. آنچه تاکنون از تصمیمگیریها برمیآید، اتکا به وضعیت فعلی جدول ردهبندی است. موضوعی که از نگاه بسیاری با اصل عدالت ورزشی همخوانی ندارد، چرا که لیگ به پایان نرسیده و تیمها فرصت کامل برای رقابت نداشتهاند.
در چنین شرایطی، احتمال حذف پرسپولیس از سهمیه آسیایی میتواند فضای فوتبال ایران را بیش از پیش ملتهب کند. هواداران این تیم معتقدند تعیین نمایندگان بر اساس جدول نیمهتمام، نمیتواند معیار عادلانهای باشد و احتمالاً در صورت نهایی شدن چنین تصمیمی، موج تازهای از انتقادات علیه سازمان لیگ شکل خواهد گرفت.
حالا حیدر بهاروند و مدیران سازمان لیگ در یکی از دشوارترین بزنگاههای مدیریتی فوتبال ایران قرار گرفتهاند؛ جایی که هم باید پاسخگوی الزامات AFC باشند و هم بحران مشروعیت در تعیین سهمیههای آسیایی را مدیریت کنند.
نظر شما