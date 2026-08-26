به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر بعد از ظهر چهارشنبه در این آئین با اشاره به ظرفیتهای گسترده شهرستان تنگستان اظهار کرد: تنگستان با موقعیت ممتاز ساحلی و اقتصاد دریامحور، مزیتهای کشاورزی و نخیلات، آبزیپروری، زیستفناوری و گردشگری ساحلی و دریایی و همچنین گردشگری تاریخی، ظرفیت بالایی برای سرمایهگذاری دارد.
وی با بیان اینکه مبارزه با استعمار با نام تنگستان و رئیسعلی دلواری شناخته میشود، افزود: تنگستان دارای سرمایه اجتماعی و هویت تاریخی است و در زمینه مقاومت و مبارزه با استعمارگران جایگاه ویژهای دارد.
استاندار بوشهر با تقدیر از ادارهکل نوسازی مدارس برای بهرهبرداری از این مدرسه خاطرنشان کرد: امروز برای افتتاح یک ساختمان صرفاً فیزیکی گرد هم نیامدهایم؛ امروز یک فرصت جدید برای آموزش، رشد، پرورش استعدادها و ساختن آینده فرزندان تنگستان فراهم شده است.
زارع با بیان اینکه مدرسه، محل ساختن آینده است، گفت: هر کلاس درس، هر نیمکت و هر فضای آموزشی، در حقیقت سرمایهگذاری برای فردای کشور و استان است. به همین دلیل، توسعه فضاهای آموزشی و تحقق عدالت آموزشی از اولویتهای جدی دولت و مدیریت استان بوشهر است.
وی ادامه داد: خوشبختانه در سالهای اخیر، با تلاش مجموعه دستگاههای اجرایی، آموزش و پرورش، ادارهکل نوسازی مدارس و همراهی ارزشمند خیرین، حرکت قابل توجهی در مسیر توسعه زیرساختهای آموزشی استان شکل گرفته است.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر نیز در این آیین اظهار داشت: مدرسه ۶ کلاسه دخترانه شهید یگانه روستای بنهگز تنگستان با ۹۰۰ مترمربع زیربنا، اکنون به بهرهبرداری رسیده است.
ابراهیم احمدی، افزود: هیچیک از پروژههای نوسازی مدارس استان در زمان جنگ رمضان متوقف نشدهاند و عملیات اجرایی این پروژهها با جدیت ادامه داشته است. همچنین در گرمای تابستان نیز، بهمنظور آمادهسازی فضاهای آموزشی برای بهرهبرداری در هفته دولت و آغاز سال تحصیلی جدید در مهرماه، روند اجرای پروژهها با تمام توان دنبال شده است.
احمدی ضمن قدردانی از حمایتها و همراهیهای استاندار بوشهر، سازمان برنامه و بودجه و نماینده مردم شریف دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی، گفت: همافزایی و پشتیبانی مسئولان استانی و شهرستانی، نقش مؤثری در تسریع روند ساخت، تکمیل و بهرهبرداری از پروژههای آموزشی استان دارد.
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