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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۲۰

مدرسه دخترانه شهید یگانه روستای بنه‌گز به بهره‌برداری رسید

مدرسه دخترانه شهید یگانه روستای بنه‌گز به بهره‌برداری رسید

بوشهر- مدرسه دخترانه شهید یگانه روستای بنه‌گز شهرستان تنگستان همزمان با هفته دولت به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر بعد از ظهر چهارشنبه در این آئین با اشاره به ظرفیت‌های گسترده شهرستان تنگستان اظهار کرد: تنگستان با موقعیت ممتاز ساحلی و اقتصاد دریامحور، مزیت‌های کشاورزی و نخیلات، آبزی‌پروری، زیست‌فناوری و گردشگری ساحلی و دریایی و همچنین گردشگری تاریخی، ظرفیت بالایی برای سرمایه‌گذاری دارد.

وی با بیان اینکه مبارزه با استعمار با نام تنگستان و رئیسعلی دلواری شناخته می‌شود، افزود: تنگستان دارای سرمایه اجتماعی و هویت تاریخی است و در زمینه مقاومت و مبارزه با استعمارگران جایگاه ویژه‌ای دارد.

استاندار بوشهر با تقدیر از اداره‌کل نوسازی مدارس برای بهره‌برداری از این مدرسه خاطرنشان کرد: امروز برای افتتاح یک ساختمان صرفاً فیزیکی گرد هم نیامده‌ایم؛ امروز یک فرصت جدید برای آموزش، رشد، پرورش استعدادها و ساختن آینده فرزندان تنگستان فراهم شده است.

زارع با بیان اینکه مدرسه، محل ساختن آینده است، گفت: هر کلاس درس، هر نیمکت و هر فضای آموزشی، در حقیقت سرمایه‌گذاری برای فردای کشور و استان است. به همین دلیل، توسعه فضاهای آموزشی و تحقق عدالت آموزشی از اولویت‌های جدی دولت و مدیریت استان بوشهر است.

وی ادامه داد: خوشبختانه در سال‌های اخیر، با تلاش مجموعه دستگاه‌های اجرایی، آموزش و پرورش، اداره‌کل نوسازی مدارس و همراهی ارزشمند خیرین، حرکت قابل توجهی در مسیر توسعه زیرساخت‌های آموزشی استان شکل گرفته است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر نیز در این آیین اظهار داشت: مدرسه ۶ کلاسه دخترانه شهید یگانه روستای بنه‌گز تنگستان با ۹۰۰ مترمربع زیربنا، اکنون به بهره‌برداری رسیده است.

ابراهیم احمدی، افزود: هیچ‌یک از پروژه‌های نوسازی مدارس استان در زمان جنگ رمضان متوقف نشده‌اند و عملیات اجرایی این پروژه‌ها با جدیت ادامه داشته است. همچنین در گرمای تابستان نیز، به‌منظور آماده‌سازی فضاهای آموزشی برای بهره‌برداری در هفته دولت و آغاز سال تحصیلی جدید در مهرماه، روند اجرای پروژه‌ها با تمام توان دنبال شده است.

احمدی ضمن قدردانی از حمایت‌ها و همراهی‌های استاندار بوشهر، سازمان برنامه و بودجه و نماینده مردم شریف دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی، گفت: هم‌افزایی و پشتیبانی مسئولان استانی و شهرستانی، نقش مؤثری در تسریع روند ساخت، تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های آموزشی استان دارد.

کد مطلب 6928782

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