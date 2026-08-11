به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون اسکواش، مسابقات انتخابی تیم ملی اسکواش آقایان با حضور هشت بازیکن برتر کشور در سالن حیدرنیا تهران برگزار شد و مدعیان حضور در ترکیب تیم ملی طی چند روز و به صورت دورهای (Round Robin) به مصاف یکدیگر رفتند.
در این رقابتها مجتبی کفیلی، یوسف قریشی، آریا عمودینژاد، علی عزیزی، عرفان مهدیپور، مبین سیدان، علی رحیمی و محمدصالح آخانی حضور داشتند و دیدارها با فرمت بهترین از پنج گیم (Best of ۵) برگزار شد.
در پایان این مرحله مجتبی کفیلی، مبین سیدان و محمدصالح آخانی به عنوان سه بازیکن منتخب این مرحله معرفی شدند.
بر اساس برنامه انتخابی تیم ملی این سه بازیکن در مرحله بعد در کنار بازیکنان حاضر در فرآیند انتخابی تیم ملی برای بازیهای آسیایی ناگویا قرار خواهند گرفت و در دیدارهای انتخابی با آنها به رقابت میپردازند.
سپهر اعتمادپور نیز که پیش از این به صورت مستقیم برای حضور در این مرحله انتخاب شده است، در جمع بازیکنان این مرحله حضور خواهد داشت.
در نهایت پس از برگزاری رقابتهای مرحله بعد، سه بازیکن برتر به سپهر اعتمادپور اضافه خواهند شد تا ترکیب چهار نفره تیم ملی اسکواش آقایان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا مشخص شود.
این فرآیند با هدف انتخاب شایستهترین نفرات برای تشکیل ترکیب نهایی تیم ملی و حضور در مسابقات قهرمانی آسیا که به میزبانی پاکستان برگزار خواهد شد، انجام میشود.
نظر شما