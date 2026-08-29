به گزارش خبرنگار مهر، پروژه ۸۰ واحدی طرح نهضت ملی مسکن شهرستان سنندج بعدازظهر شنبه در قالب چهار بلوک و با هدف تأمین بخشی از نیاز متقاضیان به واحدهای مسکونی به مناسبت هفته دولت در این شهرستان به بهرهبرداری رسید.
زمین مورد نیاز این پروژه از سوی ادارهکل راه و شهرسازی کردستان تأمین شده و تأمین مالی طرح نیز از محل تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان انجام شده است.
بر اساس مشخصات اعلامشده، میزان تسهیلات بانک مسکن برای اجرای این پروژه ۵۲۰ میلیارد ریال بوده و آورده متقاضی برای هر واحد نیز ۶۲۰ میلیون ریال تعیین شد.
همچنین بخشی از منابع مالی پروژه از محل تسهیلات صندوق مسکن تأمین شد.
مجموع اعتبار پیشبینیشده برای احداث پروژه ۸۰ واحدی طرح نهضت ملی مسکن شهرستان سنندج یک هزار و ۱۶ میلیارد ریال اعلام شده است.
این پروژه در قالب چهار بلوک احداث شد و با تکمیل آن، ۸۰ واحد مسکونی در اختیار متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن شهرستان سنندج قرار گرفت.
در آیین افتتاح این پروژه استاندار کردستان، فرماندار و شهردار سنندج و جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی استان حضور داشتند.
در این مراسم به صورت نمادین کلید یکی از واحدها به متقاضی واگذار شد.
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