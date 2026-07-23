به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون تخصصی نظارت بر عملکرد فدراسیون‌های ورزشی صدوچهل‌وسومین جلسه کارشناسی خود را به فدراسیون تیراندازی با کمان و با هدف بررسی آخرین وضعیت کمانداران اعزامی به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اختصاص داد.

این نشست به ریاست وزیر ورزش و جوانان و با حضور معاونان و مشاوران وی و مسئولان فدراسیون تیراندازی با کمان برگزار شد.

ترکیب تیم ملی تیراندازی با کمان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا را ۱۰ کماندار تشکیل می‌دهند. به این ترتیب که در تیم ملی کامپوند آرمین پاکزاد، میلاد رشیدی، فرهنگ خداپرست، بیتا عاشق‌زاده اسکویی، گیسا بایبوردی و شیوا بختیاری و در تیم ملی ریکرو صادق اشرفی باویلی، محمدحسین گلشنی اصل، رضا شبانی و مبینا فلاح ورزشکارانی هستند که با حدنصاب بهترین رکوردها برای شرکت در مهم‌ترین رویداد ورزشی قاره انتخاب شده‌اند.

بر اساس آنچه از نظرات کارشناسی کادر فنی تیم‌های ملی تیراندازی با کمان در جلسه کارشناسی این رشته حاصل شد، این امیداوری وجود دارد که کمانداران ایرانی بتوانند در مسابقات پیش رو به مدال دست پیدا کنند.

اگر چه تیم‌های ملی تیراندازی با کمان در سه سال گذشته با محدودیت اعزام‌های بین‌المللی مواجه بوده‌اند، اما مقایسه رکوردی آن‌ها با بازی‌های آسیایی دوره قبل، اثبات می‌کند که این ظرفیت برای مدال‌آوری نمایندگان کشورمان در ناگویا وجود دارد.

سرمربی تیم ملی ریکرو بر این باور است کسب عنوان یازدهمی اخیر گلشنی در جام جهانی ترکیه بین ۹۹ ورزشکار فرصت خوبی برای رفتن او روی سکو ایجاد کرده است. این در حالی است که در بخش تیمی هم شرایط مثبت ارزیابی می‌شود.

درباره تیم ملی کامپوند نیز این ابراز امیدواری از سوی سرمربی تیم برای مدال‌آوری عنوان شد. به علاوه اینکه غیبت تیم میزبان در رقابت‌های کامپوند هم فضا را برای رسیدن به این مهم هموار کرده است.

پاکزاد و بایبوردی چهره‌های شاخص این تیم هستند که رکوردهای آن‌ها به کسب مدال نزدیک است.

دیگر موضوعی که در نشست تخصصی فدراسیون تیراندازی با کمان مورد ارزیابی قرار گرفت، بحث تأمین تجهیزات تخصصی کمانداران و برگزاری اردوی مشترک خارجی در آستانه بازی‌های آسیایی بود که مسئولان فدراسیون درخواست مساعدت ویژه در این مورد را داشتند.

در این رابطه وزیر ورزش و جوانان دستور داد منابع مالی به‌طور خاص در دو ماه باقیمانده تا اعزام به ناگویا در اختیار این فدراسیون قرار گیرد تا تجهیزات جدید خریداری شود. علاوه بر این دکتر دنیامالی تأکید کرد حقوق ماهیانه ملی‌پوشان حتماً در اسرع وقت پرداخت و اردوی مشترک ترکیه بنا به تشخیص کادر فنی این تیم‌ها برگزار شود.