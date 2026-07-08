خبرگزاری مهر، گروه استان ها: همگام با جوشش مردمی در شهرهای پیرامونی برای بدرقه پیکر رهبر شهید، یک عملیات لجستیکی و ترافیکی عظیم در سطح ملی کلید خورده است. وزارت راه و شهرسازی و پلیس راهور، با بسیج تمامی ظرفیت‌های ناوگان حمل‌ونقل عمومی و اصلاح زیرساخت‌های جاده‌ای، تمام توان خود را به کار بسته‌اند تا جریان پرشور زائران به سوی مشهد مقدس، در بستری از نظم و ایمنی هدایت شود.

ابعاد این مأموریت که یکی از بزرگترین عملیات‌های ترافیکی سال‌های اخیر کشور به شمار می‌رود، شامل سازماندهی بیش از ۶۲۰۰ دستگاه اتوبوس برای ۹۳۰۰ سرویس رفت‌وبرگشت و پیش‌بینی ۱۳۶ هزار فضای پارک در نقاط مختلف مشهد است. علاوه بر این، رایگان شدن ناوگان اتوبوسرانی و متروی مشهد در کنار طراحی مسیرهای جایگزین و مدیریت هوشمند ترافیک، راهکارهایی است که برای جلوگیری از گره‌های ترافیکی و تسهیل دسترسی عزاداران به حرم مطهر رضوی اندیشیده شده تا «آخرین قرار» زائران، بدون دغدغه و با شکوه هرچه تمام‌تر محقق شود.

آماده‌سازی ۹۳۰۰ سرویس رفت‌وبرگشت اتوبوس به مشهد

سید عبدالله ارجایی، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار مهر از آماده‌باش کامل ناوگان حمل‌ونقل کشور برای مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد و اظهار کرد: بیش از ۶۲۰۰ دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی زائران و شرکت‌کنندگان ساماندهی شده که امکان انجام بیش از ۹۳۰۰ سرویس رفت‌وبرگشت به مشهد مقدس را فراهم می‌کند.

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: یکی از ارکان مهم برگزاری رویدادهای بزرگ، موضوع حمل‌ونقل است و وزارت راه و شهرسازی وظیفه هماهنگی حمل‌ونقل بین‌شهری در حوزه‌های جاده‌ای، ریلی و هوایی را برعهده دارد.

وی افزود: بخش عمده فعالیت‌ها توسط شرکت‌های بخش خصوصی انجام می‌شود اما وزارت راه و شهرسازی نقش هماهنگ‌کننده و تأمین‌کننده زیرساخت‌ها را ایفا می‌کند تا مردم بتوانند سفری ایمن و آرام داشته باشند.

ارجایی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای افزایش ایمنی مسیرهای منتهی به مشهد، قم و تهران گفت: در این مدت نقاط حادثه‌خیز، کمبود علائم، مشکلات آسفالت و سایر موارد بررسی و اصلاح شده است که در استان خراسان رضوی بیش از ۱۲۰ کیلومتر از جاده‌های منتهی به مشهد نیازمند ترمیم بود که اصلاح و بهسازی شد.

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: اولویت دوم وزارت راه و شهرسازی، تسهیل دسترسی مردم به مقصد و بازگشت آسان آنان بوده است تا زائران و عزاداران دغدغه‌ای از بابت سفر نداشته باشند و تمرکز آنها بر حضور در مراسم باشد.

وی درباره مدیریت ترافیک در مسیرهای منتهی به مشهد گفت: برخی گلوگاه‌های ترافیکی شناسایی شده و برای آنها مسیرهای جایگزین طراحی شده است تا در صورت بروز مشکل، حمل‌ونقل متوقف نشود.

ارجایی افزود: یکی از سناریوهای پیش‌بینی‌شده، احتمال پس‌زدگی ترافیک ورودی شهر مشهد و ایجاد مشکل برای خودروهای ورودی است که در همین راستا با همکاری شهرداری مشهد، هفت پارکینگ حاشیه‌ای با ظرفیت حدود ۱۰ هزار جای پارک پیش‌بینی شده است.

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: همچنین سناریوی جایگزین برای پایانه امام رضا(ع) نیز در حال بررسی است تا اگر به دلیل ازدحام ترافیکی دسترسی به این پایانه با مشکل مواجه شد، مسیر جایگزین برای جابه‌جایی مسافران فعال شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای کشور برای این مراسم گفت: بیش از ۶۲۰۰ دستگاه اتوبوس ساماندهی شده که امیدواریم با این ظرفیت بتوانیم بیش از ۹۳۰۰ سرویس رفت‌وبرگشت برای ورود و خروج زائران به مشهد مقدس انجام دهیم.

ارجایی بیان کرد: پیش‌بینی ما این است که روزهای ۱۶ و ۱۷ تیرماه اوج ورود مسافران به مشهد و روزهای ۱۹ و ۲۰ تیرماه پیک بازگشت از این شهر باشد.

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی درباره حمل‌ونقل ریلی نیز گفت: برای هر روز بیش از ۲۶ هزار صندلی در نظر گرفته شده است و در بیش از ۲۵ مقصد ریلی، امکان جابه‌جایی مسافران به مقصد مشهد یا از مشهد فراهم خواهد بود.

وی درباره ظرفیت فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد اظهار کرد: این فرودگاه با وجود خسارت‌هایی که در جریان جنگ تحمیلی سوم متحمل شد، با ظرفیت کامل آماده خدمت‌رسانی است. ظرفیت پذیرش فرودگاه بیش از ۴۰ هزار مسافر است اما پیش‌بینی می‌کنیم بتوانیم حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار نفر را مدیریت کنیم.

ارجایی با اشاره به محدودیت‌های پروازی در روز مراسم گفت: فضای هوایی کشور در این ایام باز خواهد بود اما فرودگاه مشهد از ساعت صفر روز پنجشنبه تا ساعت ۲۴ همان روز تعطیل خواهد بود و از مردم درخواست می‌کنیم در این بازه زمانی به فرودگاه مراجعه نکنند.

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت مدیریت سفر توسط مردم خاطرنشان کرد: شهروندان حتماً بلیت رفت و برگشت خود را از مبدا تهیه کنند و برنامه بازگشت را به زمان حضور در مشهد موکول نکنند؛ چراکه رعایت این موضوع نقش مهمی در جلوگیری از ایجاد مشکل در بازگشت مسافران خواهد داشت.

حمل‌ونقل عمومی مشهد ۵ روز رایگان است

سرهنگ محسن موسی آبادی، رئیس پلیس راهور خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر از پیش‌بینی ۱۳۶ هزار فضای پارک برای خودروهای زائران و مجاوران در مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد و اظهار کرد: از ۱۶ تا ۲۰ تیرماه استفاده از مترو و اتوبوس در مشهد رایگان خواهد بود و هیچ محدودیتی برای ورود زائران به شهر اعمال نمی‌شود.

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی در تشریح تمهیدات ترافیکی مراسم تشییع رهبر شهید اظهار کرد: تمام تلاش پلیس راهور این است که هیچ محدودیتی برای ورود زائران به مشهد اعمال نشود و تردد در مبادی ورودی شهر به‌صورت روان انجام گیرد.

وی با بیان اینکه محدودیت‌ها تنها در هسته مرکزی شهر و به‌منظور برگزاری منظم و ایمن مراسم اجرا می‌شود، افزود: مرحله نخست محدودیت‌های ترافیکی از ساعت ۱۴ روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه آغاز خواهد شد و در محورهای منتهی به حرم مطهر از جمله بلوار فرودگاه، خیابان امام رضا(ع)، خیابان طبرسی، بلوار مصلی و خیابان آیت‌الله قرنی اعمال می‌شود.

موسی آبادی با اشاره به پیش‌بینی حضور گسترده زائران در این مراسم گفت: این مأموریت یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های ترافیکی کشور در سال‌های اخیر به شمار می‌رود و بر همین اساس، حدود ۱۳۶ هزار فضای پارک برای خودروهای شخصی در نقاط مختلف شهر پیش‌بینی شده است.

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی ادامه داد: اطلاعات تمامی پارکینگ‌ها از طریق نرم‌افزارهای «نشان»، «بله» و «نسیم رضوان» در اختیار زائران قرار گرفته و همچنین با ورود مسافران به استان، پیامکی حاوی لینک مسیرهای دسترسی، محل پارکینگ‌ها، مراکز اسکان، خدمات درمانی و امدادی برای آنان ارسال خواهد شد.

وی افزود: در ورودی‌های شمالی مشهد بیش از ۱۲ هزار فضای پارک در محدوده نمایشگاه بین‌المللی و در محورهای غربی نیز بیش از ۱۵ هزار فضای پارک در محدوده بزرگراه قمر بنی‌هاشم و پارک کرامت پیش‌بینی شده است و پس از استقرار خودروها، ناوگان شاتل زائران را به نزدیک‌ترین ایستگاه مترو یا محل برگزاری مراسم منتقل خواهد کرد.

موسی آبادی مهم‌ترین چالش این مأموریت را مدیریت تردد در زمان خروج زائران عنوان کرد و گفت: علاوه بر استقرار تیم‌های محسوس و نامحسوس پلیس، محور قدیم نیشابور از عوارضی تا ملک‌آباد در زمان بازگشت زائران به‌صورت یک‌طرفه مدیریت خواهد شد تا از ایجاد گره‌های ترافیکی جلوگیری شود.

وی از شهروندان مشهدی خواست در روز برگزاری مراسم از استفاده از خودروهای شخصی خودداری کنند و افزود: با هماهنگی انجام‌شده، مترو و اتوبوسرانی مشهد از ۱۶ تا ۲۰ تیرماه به‌صورت کاملاً رایگان به زائران و مجاوران خدمات ارائه خواهند کرد.

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی تأکید کرد: شهروندان می‌توانند خودروهای خود را در پارکینگ‌های حاشیه‌ای و نزدیک ایستگاه‌های مترو و پایانه‌های اتوبوس متوقف کرده و با استفاده از حمل‌ونقل عمومی در مراسم تشییع شرکت کنند. وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی پلیس راهور، برگزاری مراسمی باشکوه، منظم و ایمن با کمترین مشکلات ترافیکی برای زائران و مجاوران است.

اعمال محدودیت تردد برای ناوگان باری غیرضروری در آستانه مراسم تشییع در مشهد

سرهنگ جواد سعیدی، رئیس پلیس راه خراسان رضوی از پیش‌بینی موج نخست ورود زائران به مشهد مقدس همزمان با برگزاری مراسم در قم خبر داد و گفت: در حال حاضر هیچ محدودیت و ممنوعیتی برای خودروهای شخصی در مسیر مشهد اعمال نشده، اما برای مدیریت ترافیک شهری و تأمین نیازهای حمل‌ونقل، محدودیت‌هایی برای وسایل نقلیه عمومی و باربری غیرضروری در نظر گرفته خواهد شد.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی بیان کرد: با توجه به برگزاری مراسم در شهر مقدس قم در روز چهارشنبه، در همان روز شاهد نخستین موج ترافیکی به سمت مشهد مقدس خواهیم بود.

وی افزود: تا این لحظه هیچ محدودیت یا ممنوعیتی برای تردد وسایل نقلیه شخصی به سمت مشهد اعمال نشده است، اما با توجه به ظرفیت معابر درون‌شهری و ضرورت مدیریت ترافیک، محدودیت‌هایی برای وسایل نقلیه عمومی و باربری اعمال خواهد شد.

سعیدی یگانه ادامه داد: این محدودیت‌ها شامل خودروهای حامل مواد سوختی و کالاهای فاسدشدنی نخواهد شد و تلاش می‌شود از ورود بارهای غیرضروری به استان در این بازه زمانی جلوگیری شود.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی با اشاره به آمادگی مجموعه‌های حمل‌ونقل و انتظامی برای مدیریت سفر زائران گفت: پارکینگ‌های مورد نیاز در اطراف حرم مطهر رضوی و همچنین پارکینگ‌های حاشیه شهر توسط شهرداری مشهد و دستگاه‌های مرتبط پیش‌بینی شده تا توزیع سفرها در سطح شهر انجام شود.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری مردم خاطرنشان کرد: از هم‌وطنان درخواست داریم اطلاعیه‌های مدیریت شهری و پلیس را در خصوص مسیرهای ورود و خروج و همچنین زمان‌بندی سفرها مورد توجه قرار دهند تا از ایجاد گره‌های ترافیکی جلوگیری شود.

سعیدی یگانه همچنین از برنامه‌ریزی برای مدیریت موج بازگشت مسافران خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود روز جمعه پس از پایان مراسم، موج نخست خروج زائران از مشهد آغاز شود و برای این مرحله نیز تمهیدات لازم در محورهای خروجی استان اندیشیده شده است.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی افزود: یک‌طرفه شدن جاده قدیم مشهد-نیشابور و همچنین مدیریت ترافیک در آزادراه شهید شوشتری، بزرگراه پیامبر اعظم(ص) و سایر محورهای منتهی به مشهد از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای کنترل موج بازگشت خواهد بود.