۱۱ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۰۵

میرزا‌کوچک‌خان وارد رشت شد

 میرزاکوچک جنگلی به همراه جمعی از یارانش به صورت نمادین در مصلای امام خمینی (ره) رشت در جمع مردم گیلان حضور یافتند.

تسنیم: گروه نمایشی میرزاکوچک جنگلی با حضور 20 هنرپیشه بزرگترین نمایش خیابانی کشور را اجرایی کرده و از صبح امروز هنرپیشگان در نقش میرزا و یارانش از محل خانه میرزاکوچک در محله استادسرای رشت به سمت میدان شهدای زهاب رشت حرکت کردند.
مردم گیلان با دیدن میرزا و یارانش به صورت نمادین با آرمان‌های اسلام‌گرایی میرزاکوچک جنگلی تجدیدمیثاق کردند و وی را تا تشییع  جنازه نمادین دکتر حشمت در محله چله‌خانی رشت همراهی کردند.
میرزاکوچک‌خان جنگلی و یارانش به همراه جمعی از مردم گیلان با سر دادن شعارهای ضداستکباری خود پس از طی مسیر 3 کیلومتری به مصلای امام خمینی (ره) رشت رساندند و در اجتماع بزرگ مردم رشت شرکت کردند. 
چند درشکه، سربازان اسب‌سوار و جمعی از فرماندهان لشکر شهید میرزاکوچک‌خان جنگلی به صورت نمادین همراهی می‌کردند. 

