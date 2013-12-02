تسنیم: گروه نمایشی میرزاکوچک جنگلی با حضور 20 هنرپیشه بزرگترین نمایش خیابانی کشور را اجرایی کرده و از صبح امروز هنرپیشگان در نقش میرزا و یارانش از محل خانه میرزاکوچک در محله استادسرای رشت به سمت میدان شهدای زهاب رشت حرکت کردند.

مردم گیلان با دیدن میرزا و یارانش به صورت نمادین با آرمان‌های اسلام‌گرایی میرزاکوچک جنگلی تجدیدمیثاق کردند و وی را تا تشییع جنازه نمادین دکتر حشمت در محله چله‌خانی رشت همراهی کردند.

میرزاکوچک‌خان جنگلی و یارانش به همراه جمعی از مردم گیلان با سر دادن شعارهای ضداستکباری خود پس از طی مسیر 3 کیلومتری به مصلای امام خمینی (ره) رشت رساندند و در اجتماع بزرگ مردم رشت شرکت کردند.

چند درشکه، سربازان اسب‌سوار و جمعی از فرماندهان لشکر شهید میرزاکوچک‌خان جنگلی به صورت نمادین همراهی می‌کردند.