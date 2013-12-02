تسنیم: گروه نمایشی میرزاکوچک جنگلی با حضور 20 هنرپیشه بزرگترین نمایش خیابانی کشور را اجرایی کرده و از صبح امروز هنرپیشگان در نقش میرزا و یارانش از محل خانه میرزاکوچک در محله استادسرای رشت به سمت میدان شهدای زهاب رشت حرکت کردند.
مردم گیلان با دیدن میرزا و یارانش به صورت نمادین با آرمانهای اسلامگرایی میرزاکوچک جنگلی تجدیدمیثاق کردند و وی را تا تشییع جنازه نمادین دکتر حشمت در محله چلهخانی رشت همراهی کردند.
میرزاکوچکخان جنگلی و یارانش به همراه جمعی از مردم گیلان با سر دادن شعارهای ضداستکباری خود پس از طی مسیر 3 کیلومتری به مصلای امام خمینی (ره) رشت رساندند و در اجتماع بزرگ مردم رشت شرکت کردند.
چند درشکه، سربازان اسبسوار و جمعی از فرماندهان لشکر شهید میرزاکوچکخان جنگلی به صورت نمادین همراهی میکردند.
میرزاکوچک جنگلی به همراه جمعی از یارانش به صورت نمادین در مصلای امام خمینی (ره) رشت در جمع مردم گیلان حضور یافتند.
