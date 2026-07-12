احمد علی مقدم، به مناسبت ۲۱ تیرماه روز عفاف و حجاب در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اهمیت این مناسبت اظهار داشت: عفاف و حجاب پرچم هویت دینی ملت ایران در برابر تهاجم فرهنگی است و این روز فرصت مناسبی برای بازاندیشی در ارزش‌هایی به شمار می‌آید که ریشه در اعتقادات دینی، فرهنگ ملی و سبک زندگی اصیل ایرانی اسلامی دارند.

وی با اشاره به جایگاه عفاف و حجاب در ساختار فرهنگی و اجتماعی کشور افزود: این موضوع صرفا یک امر فردی، ظاهری یا محدود به انتخاب شخصی نیست، بلکه به‌ طور مستقیم با سلامت اخلاقی جامعه، استحکام خانواده، کرامت زن و امنیت روانی و فرهنگی جامعه پیوند دارد.

به گفته وی حجاب نماد مصونیت‌ بخشی به فضای عمومی جامعه است و هر اندازه در این زمینه با نگاه فرهنگی، اقناعی و عمیق‌تر عمل شود آثار مثبت آن در کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت آرامش روانی جامعه بیشتر آشکار خواهد شد.

مقدم، در ادامه با اشاره به ابعاد قانونی این موضوع بیان کرد: بر اساس قانون مسئولیت اجرای سیاست‌های مرتبط با عفاف و حجاب میان ۲۶ دستگاه، وزارتخانه، سازمان، نهاد و ارگان تقسیم شده است و در مجموع بیش از ۳۰۰ وظیفه اجرایی برای این مجموعه‌ها تعریف شده است.

وی افزود: این وظایف صرفا به اقدامات نظارتی محدود نیست، بلکه طیف گسترده‌ای از ماموریت‌های فرهنگی، آموزشی، تبلیغی، رسانه‌ای، پژوهشی و اجرایی را در بر می‌گیرد و نشان می‌دهد که قانون‌گذار مسئله عفاف و حجاب را در قالب یک برنامه جامع و چندلایه مورد توجه قرار داده است.

وی با تشریح محورهای اصلی این وظایف اظهار داشت: فرهنگ‌سازی و آموزش، تولید و ترویج محتوای رسانه‌ای، اصلاح نظام آموزشی، پژوهش و پاسخ‌گویی به شبهات، نظارت بر ادارات و اماکن عمومی و همچنین ساماندهی پوشاک و مد از جمله مهم‌ترین محورهایی هستند که برای دستگاه‌های مختلف تعیین شده‌اند.

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی تأکید کرد: اگر این محورها به‌درستی، مستمر و هماهنگ اجرا شوند می‌توانند نقش مؤثری در نهادینه‌سازی فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه ایفا کنند.

مقدم، خاطرنشان کرد: با وجود این ظرفیت قانونی گسترده، متأسفانه هم قانون قبلی و هم قانون جدید در بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های اجرایی خود بلااقدام یا کم‌ اقدام مانده‌اند.

وی تصریح کرد: بسیاری از تکالیف تعیین‌ شده برای دستگاه‌ها هنوز به مرحله اجرا نرسیده یا به‌صورت ناقص دنبال شده‌اند و همین مسئله یکی از دلایل اصلی ضعف در تحقق اهداف فرهنگی و اجتماعی مورد انتظار در این حوزه به شمار می‌آید.

این کارشناس سیاسی در ادامه با استناد به فرمایشات رهبر شهید اظهار داشت: مسئله حجاب از منظر رهبری هم دارای جنبه شرعی و هم جنبه قانونی و فرهنگی دارد.

مقدم، گفت: رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کرده‌اند که حجاب حکم مسلم شرعی و از ضروریات دین اسلام است و رعایت آن تنها یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه در عین حال با قانون نیز پیوند دارد و رعایت قانون برای همه لازم است.

وی افزود: معظم‌ له همچنین تصریح کرده‌اند که در مسئله حجاب، کار فرهنگی و اقناعی باید در اولویت قرار گیرد و دستگاه‌های فرهنگی در این زمینه مسئولیت سنگینی بر عهده دارند.

وی ادامه داد: مطابق فرمایشات رهبر شهید کشف حجاب هم حرام شرعی است و هم در مواردی که قانون مشخص کرده تخلف از قانون محسوب می‌شود.

مقدم، خاطرنشان کرد: از منظر رهبری دشمن نیز از مسئله زن و حجاب به‌عنوان ابزاری برای ضربه زدن به هویت اسلامی و استقلال فرهنگی جامعه استفاده می‌کند و همین مسئله اهمیت هوشیاری و اقدام مؤثر در این حوزه را دوچندان می‌سازد.

دبیر حزب مؤتلفه اسلامی استان کرمان با اشاره به هجمه‌های فرهنگی و رسانه‌ای دشمنان علیه ارزش‌های دینی ملت ایران تصریح کرد: امروز دشمنان انقلاب اسلامی به‌خوبی دریافته‌اند که برای تضعیف بنیان‌های اعتقادی و هویتی ملت ایران باید کانون خانواده و مؤلفه‌های فرهنگی اثرگذار از جمله عفاف و حجاب را هدف قرار دهند.

مقدم، افزود: در این عرصه کشور با یک جنگ ترکیبی و شناختی مواجه است و مقابله با آن نیازمند هوشیاری، برنامه‌ریزی، انسجام و هم‌افزایی همه دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای کشور است.

این تحلیلگر سیاسی در ادامه تأکید کرد: ترویج فرهنگ عفاف و حجاب باید با زبان حکمت، منطق، احترام و اقناع نسل جوان همراه باشد.

وی اظهار داشت: نسل امروز نیازمند شنیدن سخن درست، مستدل و مهربانانه است و اگر در این مسیر از ظرفیت خانواده، آموزش و پرورش، دانشگاه، حوزه‌های علمیه، رسانه ملی و فعالان فرهنگی به‌درستی استفاده شود می‌توان گفتمان عفاف و حجاب را به یک باور درونی و اجتماعی تبدیل کرد.

وی تصریح کرد: نباید این موضوع صرفا به سطح دستور، اجبار یا برخوردهای مقطعی تقلیل یابد، بلکه باید با کار ریشه‌ای و فرهنگی زمینه پذیرش آگاهانه و پایدار آن در جامعه فراهم شود.‌

مقدم، همچنین خاطرنشان کرد: حفظ ارزش‌های اسلامی در جامعه نیازمند مسئولیت‌پذیری عمومی است و در کنار وظایف حاکمیتی مردم نیز نقش اساسی در پاسداری از هنجارهای اخلاقی و فرهنگی دارند.

به گفته وی، هر جامعه‌ای که نسبت به اصول هویتی خود بی‌تفاوت شود در برابر نفوذ فرهنگی و فرسایش تدریجی ارزش‌ها آسیب‌پذیر خواهد شد و از همین رو مشارکت مردم در کنار اقدام جدی دستگاه‌ها یک ضرورت انکارناپذیر است.

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی تأکید کرد: ۲۱ تیرماه روز عفاف و حجاب باید به نقطه‌ای برای انسجام ملی در دفاع از فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی تبدیل شود.

مقدم، اظهار داشت: عفاف و حجاب نه محدودیت، بلکه مصونیت و نشانه‌ای از عزت، وقار و تعالی انسانی است و همه دلسوزان کشور باید در مسیر تبیین درست این ارزش مهم احساس مسئولیت کنند.

وی در جمع‌بندی سخنان خود بیان کرد: مسئله عفاف و حجاب دارای ابعاد شرعی، قانونی، فرهنگی، اجتماعی و هویتی است و نمی‌توان آن را به یک بُعد خاص محدود کرد.

وی افزود: از یک سو قوانین متعدد و وظایف گسترده‌ای برای دستگاه‌های مختلف در این حوزه تعریف شده است و از سوی دیگر تأکیدات مکرر بر اولویت داشتن کار فرهنگی، اقناعی و آموزشی نشان می‌دهد که حل مسائل این حوزه نیازمند رویکردی جامع، منسجم و چندلایه است.

مقدم، تصریح کرد: اجرای کامل و دقیق قوانین موجود فعال شدن واقعی دستگاه‌های مسئول، تقویت هماهنگی میان نهادها، بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای، پاسخ‌گویی علمی و منطقی به شبهات و جلب مشارکت عمومی از مهم‌ترین الزامات صیانت از فرهنگ عفاف و حجاب و تقویت هویت فرهنگی جامعه به شمار می‌آید.