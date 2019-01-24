به گزارش خبرنگار مهر، محمد رادمهر صبح پنجشنبه در آئین افتتاحیه سومین دوره مسابقات فرهنگی ورزشی جام سواحل مکران گفت: شهرستان جاسک از ظرفیتهای زیادی در حوزه های مختلف برخورد دار است که برای استفاده از آنها باید ظرفیت ها و پتانسل های سواحل مکران را شناسایی کنیم.

رادمهر افزود: در طول چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور عزیر ایران کارهای خوبی در حوزه ورزش انجام گرفته است که شاهد در خشش ورزشکاران کشور مان در عرصه های جهانی و بین الملی و آسیایی هستیم.

رئیس شورای ورزش جاسک بیان داشت: آنچه در ورزش مهم و نیاز به فرهنگ سازی بیشتر است وجود اخلاق، رشادت وجوانمردی درمیان ورزشکاران می تواند باشد که ورزشکاران ایرانی نمونه بارز اخلاق وجوانمردی در دنیا هستند.

وی با بیان اینکه در ورزش باید عزت نفس وشجاعت داشته باشید، عنوان کرد: خوشحالیم میزبان جام سواحل مکران هستیم، این مسابقات در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر توسعه مکران برگزار می شود.

فرماندار جاسک گفت: قوم بلوچ در شهرستان جاسک از پاسداران خطه سواحل مکران هستند که دولت ونظام برای اجرای مناسب توسعه سواحل مکران در جاسک برنامه های خوبی دارد.

رادمهر خاطرنشان کرد: در حوزه ورزش وبدنبال اجرای طرح سواحل مکران باید شرایط خوبی را برای برگزاری ورزشهای آبی و ساحلی فراهم کنیم که در پی آن زیرساخت های ورزشی در این منطقه و سواحل آن باید ساخته شود.

به گزارش مهر این مسابقات در دورشته فوتبال چمنی وفوتبال ساحلی وبامشارکت تیم های فوتبال از شهرستانهای جاسک، سیریک بشاگرد، چابهار و کنارک به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و دهه مبارک فجر به میزبانی جاسک در این شهرستان برگزارمی شود .