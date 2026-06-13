به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی یوسفی عصر شنبه در نشست هماهنگی و تبیینی ویژه فعالان مذهبی، علما، مداحان و مسئولان هیئت‌های مذهبی استان که در آستانه ماه محرم برگزار شد، ضمن خیرمقدم به حاضران، اظهار کرد: این نشست با هدف آمادگی هرچه بیشتر برای ورود به ماه محرم و برنامه‌ریزی جهت عرضه محتوای متقن، صحیح و اثرگذار در مجالس عزاداری برگزار شده است.

وی با قدردانی از حضور علما، اساتید، مداحان و فعالان هیئتی در این جلسه، افزود: هیئت‌های مذهبی همواره یکی از مهم‌ترین بسترهای ترویج معارف اسلامی، فرهنگ اهل‌بیت (ع) و جهاد تبیین بوده‌اند و نقش فعالان این عرصه در هدایت فکری و فرهنگی جامعه کمتر از سایر عرصه‌های تبلیغی نیست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به فرارسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، گفت: محرم و صفر فرصتی ارزشمند برای تبیین معارف عاشورایی، تقویت روحیه ایثار، مقاومت و بصیرت در جامعه اسلامی است و باید از این ظرفیت عظیم به بهترین شکل بهره‌برداری شود.

وی همچنین از حضور حجت‌الاسلام حریزاوی قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی، در این نشست قدردانی کرد و گفت: حضور مسئولان و صاحب‌نظران عرصه تبلیغ دینی در چنین جلساتی می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای کیفیت فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی در سطح استان و کشور باشد.

حجت‌الاسلام یوسفی با اشاره به حضور گسترده و پرشور مردم در مناسبت‌های مختلف دینی و انقلابی، تصریح کرد: ملت ایران در مقاطع حساس همواره وفاداری خود را به آرمان‌های اسلام، انقلاب و اهل‌بیت (ع) نشان داده‌اند و این سرمایه اجتماعی ارزشمند باید در مسیر آگاهی‌بخشی و تقویت انسجام ملی مورد استفاده قرار گیرد.

وی ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تبیین صحیح مسائل روز، ترویج فرهنگ مقاومت و روشنگری در برابر جریان‌های تحریف و جنگ رسانه‌ای دشمن هستیم و هیئت‌های مذهبی می‌توانند در این زمینه نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه امام شهید طی سال‌های گذشته بارها بر ضرورت جهاد تبیین تاکید داشتند، افزود: فعالان فرهنگی، مبلغان و مداحان باید با بهره‌گیری از رهنمودهای رهبر شهید و فرامین مقام معظم رهبری در مسیر آگاهی‌بخشی عمومی و تبیین مسائل جامعه گام بردارند و از ظرفیت محافل دینی برای ارتقای بصیرت عمومی استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به تحولات منطقه‌ای، موضوع مقاومت و مقابله با ظلم و استکبار همچنان یکی از محورهای مهم گفتمان دینی و انقلابی است و لازم است این مفاهیم با زبان صحیح، منطقی و متناسب با نیاز مخاطبان در مجالس مذهبی تبیین شود.

حجت‌الاسلام یوسفی افزود: امیدواریم با هم‌افزایی علما، مبلغان، مداحان و فعالان هیئتی، مراسم محرم و صفر امسال با شکوهی بیشتر برگزار شود و زمینه تعمیق معارف دینی، افزایش بصیرت اجتماعی و تقویت وحدت و انسجام امت اسلامی را فراهم آورد.