به گزارش خبرگزاری مهر، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز پنجشنبه در مقاله‌ای برای روزنامه کامرسانت به مناسبت بیست‌ و پنجمین سالگرد امضای پیمان حسن همجواری، دوستی و همکاری میان کشورش و چین اعلام کرد: روسیه و چین سیاست استانداردهای دوگانه و تحریم‌های یکجانبه را غیرقابل قبول می‌دانند.

وزیر خارجه روسیه در این خصوص ادامه داد: همکاری روسیه و چین الگویی برای ایجاد روابط مبتنی بر اصول برابری است. تقریبا تمامی مبادلات تجاری میان روسیه و چین با استفاده از ارزهای ملی انجام می‌شود. اصول مندرج در پیمان حسن همجواری دو کشور در واقعیات امروز نیز همچنان اهمیت و اعتبار خود را حفظ کرده‌اند.

سرگئی لاوروف سپس اضافه کرد: روسیه و چین طی ۲۵ سال گذشته هماهنگی های سیاست خارجی خود را به طور قابل توجهی افزایش داده‌اند.