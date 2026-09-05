آرمین فتح‌اللهی بازیگر فیلم کوتاه «شب‌زده» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ویژگی‌های نقشی که در این فیلم ایفا کرده است، گفت: این نقش به دلیل گذشته و بک‌گراند عجیب و داستان پرچالشی که داشت، برایم جذاب بود. شخصیتی است که به واسطه شرایط مالی و اجتماعی تلاش می‌کند سطح زندگی و جایگاهش را تغییر دهد و از موقعیت قبلی خودش فرار کند. حتی می‌خواهد خانواده، عزیزان و نزدیکانش را پس بزند و از آنها فاصله بگیرد تا به موقعیت جدیدی که به دست آورده برسد.

وی افزود: این شخصیت برای حفظ موقعیت جدیدش مجبور می‌شود به خانواده یا آدم‌های جدید زندگی‌اش دروغ بگوید. در واقع همزمان با اینکه از گذشته‌اش فرار می‌کند، در ذهن خودش نیز تلاش دارد آن گذشته را فراموش و پس بزند. همین تضادها باعث شد نقش برای من چالش‌برانگیز و جذاب باشد.

فتح‌اللهی درباره تجربه بازی در یک پروژه تصویری پس از فعالیت‌های تئاتری بیان کرد: این موضوع برای من چالش داشت، چون بیشتر تجربه کاری‌ام در تئاتر بوده است. وقتی بیشتر تئاتر کار می‌کنید، همیشه این ترس را دارید که نکند چیزهایی که از کارگردان‌ها و دوستانتان درباره بازی در سینما شنیده‌اید، روی کارتان تأثیر بگذارد. خیلی وقت‌ها می‌شنویم که بازی جلوی دوربین با تئاتر کاملاً متفاوت است؛ هرچند هر ۲ بازیگری هستند اما ۲ مدل متفاوت از بازی را می‌طلبند.

وی ادامه داد: در تصویر ممکن است شما در یک قاب و کادر کوچک بخواهید احساساتی را بروز دهید، بدون اینکه حتی دستتان را تکان دهید. همین جزئیات باید کاملاً واقعی و باورپذیر باشد و دیده شود. در تئاتر ممکن است لازم باشد با صدای بلندتری صحبت کنید و بعضی جزئیات مثل پلک زدن اهمیت چندانی نداشته باشد، اما در تصویر همین جزئیات بسیار مهم می‌شود. به همین دلیل بازی در فیلم برای من چالش داشت. ضمن اینکه چند ماه به دلیل فاصله‌ای که بین پروژه‌ها افتاده بود، کار نکرده بودم و لازم بود دوباره حواسم را جمع کنم و به فضای کار برگردم.

فتح‌اللهی درمورد اهمیت تجربه کردن فضای تئاتر پیش از ورود به تصویر اظهار کرد: به نظرم نمی‌توان برای این موضوع یک الگوریتم مشخص تعریف کرد. نمی‌شود گفت حتماً کسی که از تئاتر آمده است، در تصویر هم موفق خواهد بود یا بازی‌اش پذیرفته می‌شود. ممکن است عوامل دیگری در این مسیر تأثیرگذار باشند یا حتی یک بازیگر به دنبال تجربه و نقش دیگری باشد. ممکن است استاد یا بازیگری سال‌ها در تئاتر کار کرده باشد و جوایز زیادی هم گرفته باشد اما الزاماً نتواند همان مسیر را در تصویر طی کند. بنابراین به نظرم این موضوع الگوریتم مشخصی ندارد. اما اگر تئاتر به شکل اصولی کار شود، قطعاً برای بازیگر در هر ۲ حوزه مفید است. من چیزهای زیادی را از تئاتر و حضور روی صحنه یاد گرفته‌ام. تئاتر آموزش‌های عجیبی به بازیگر می‌دهد و می‌تواند در هر ۲ حوزه تئاتر و تصویر به او کمک کند.

فتح‌اللهی درباره حضور محمد کارت به عنوان تهیه کننده در این پروژه و تأثیر آن بر روند تولید، عنوان کرد: حضور محمد کارت قطعاً به دیده شدن پروژه کمک می‌کند. اما فارغ از بحث دیده شدن، از نظر تجربه حرفه‌ای نیز حضور او برای ما امتیاز مهمی بود. من پیش از این فیلم در سریال «یاغی» تجربه همکاری با محمد کارت را داشتم و از نگاه حرفه‌ای او آگاه بودم. کارت واقعاً نسبت به تیمی که با آن کار می‌کند دلسوز است و در عین حال بسیار حرفه‌ای رفتار می‌کند. در این پروژه متوجه شدم که حرفه‌ای بودن برای او فقط یک عنوان نیست و واقعاً در روند تولید و برخورد با عوامل آن را می‌بینید.

این بازیگر درباره تفاوت این نقش با تجربه‌های قبلی خود گفت: به نظرم هر نقشی به هر حال رنگ و بوی متفاوت خودش را دارد و نمی‌توان همه نقش‌ها را دقیقاً کنار هم گذاشت و مقایسه کرد. حتی ممکن است نقش‌هایی داشته باشیم که در ظاهر ویژگی مشترکی دارند؛ مثلاً همه آنها آدم‌های عصبانی باشند، اما حتماً تفاوت‌هایی در شخصیت و شرایط آنها وجود دارد. «شب‌زده» برای من تفاوت داشت و چالش متفاوتی ایجاد کرد. نقشی بود که به نظرم جذابیت زیادی داشت، چون همزمان می‌توانستید چند وجه مختلف را در این شخصیت ببینید. ممکن بود از او بدتان بیاید، اما در عین حال شاید بتوانید بخشی از رفتارهایش را درک کنید و حتی به او حق بدهید.

وی در پایان گفت: همین چندوجهی بودن شخصیت برای من جذاب بود و باعث شد بازی در این نقش را یک تجربه متفاوت و چالش‌برانگیز بدانم.

فیلم کوتاه «شب‌زده» به نویسندگی مهدی گنجی، کارگردانی نیلوفر فولادی و کارگردانی محمد کارت با اتمام مراحل فنی آماده پخش است.

محمد صابری، امیر مقیمی، آرمین فتح‌اللهی، آرش آقابیک، مجید فرهانی، ثمینه خاهانی، علی اوجاری، ویانا عبدالرزاقی، عباس محمدی بازیگران اصلی این فیلم کوتاه را تشکیل می‌دهند.