به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از مجموعه ۲۰ جلدی «گنج قصه‌ها» با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، محمدمیرکیانی نویسنده اثر و حامد علامتی، مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.



محمد میرکیانی، نویسنده مجموعه ۲۰ جلدی «گنج قصه‌ها»، در آیین رونمایی این اثر با اشاره به ظرفیت گسترده ادبیات و فرهنگ ایرانی گفت: ایران به دلیل قرار گرفتن در چهارراه جاده ابریشم و محل تلاقی تمدن‌های بزرگ، از گنجینه‌ای غنی از روایت‌ها، قصه‌ها و میراث فرهنگی برخوردار است که می‌تواند منبعی پایان‌ناپذیر برای تولید آثار ادبی باشد.

وی با بیان اینکه سال‌ها در حوزه ادبیات کودک و نوجوان فعالیت کرده است، افزود: بخش مهمی از این مجموعه بر پایه بازآفرینی و بازنویسی داستان‌ها و روایت‌های کهن ایرانی شکل گرفته است تا نوجوانان بتوانند با زبانی داستانی و متناسب با نیازهای نسل امروز با این میراث فرهنگی آشنا شوند.



میرکیانی با اشاره به گسترش تولیدات فرهنگی در سال‌های اخیر اظهار کرد: امروز تولید انبوه در عرصه‌های مختلف فرهنگی از جمله سینما، تلویزیون و نشر گسترش یافته است، اما همچنان کتاب و ادبیات نیازمند توجه بیشتری هستند. در این میان، رقابت با آثار ترجمه و رمان‌های خارجی نیز ضرورت تولید آثار جذاب و باکیفیت برای نوجوانان را دوچندان کرده است.



این نویسنده تأکید کرد: نوجوانان امروز آثار متنوعی از ادبیات جهان را مطالعه می‌کنند و اگر بخواهیم ادبیات ایرانی سهمی در ذهن و اندیشه آنان داشته باشد، باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های غنی فرهنگی و تاریخی کشور، آثاری جذاب و خواندنی تولید کنیم.



وی همچنین از برنامه‌ریزی برای اقتباس تصویری این مجموعه خبر داد و گفت: بناست مجموعه «گنج قصه‌ها» در قالب یک مجموعه نمایشی ۲۰ قسمتی و هر قسمت به مدت ۳۰ دقیقه تولید شود که امیدواریم این اثر نیز بتواند مخاطبان گسترده‌ای را با قصه‌ها و روایت‌های ایرانی آشنا کند.

کتاب‌های دنباله‌دار «خواننده پایدار» تربیت می‌کنند

حامد علامتی، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در آیین رونمایی از مجموعه ۲۰ جلدی «گنج قصه‌ها» با اشاره به برگزاری هفتمین نمایشگاه کتاب مجازی گفت: در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب بیش از ۱۱ هزار جلد کتاب به فروش رسید. همچنین در نمایشگاه حضوری نیز ۷۰ ناشر حضور داشتند و حدود ۱۲ مراسم رونمایی و جشن امضا با حضور نویسندگان و فعالان حوزه کتاب برگزار شد.



وی افزود: دولت چهاردهم شرایطی را فراهم کرده است تا ناشران در کنار یکدیگر حضور داشته باشند و ضمن عرضه تولیدات خود، فضایی مناسب برای ارتباط با مخاطبان ایجاد شود. همچنین در ایام نمایشگاه، حدود ۱۲ میلیارد تومان کتاب از ناشران خریداری شد که این روند حمایتی ادامه خواهد داشت.



مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با اشاره به اهمیت مجموعه‌های دنباله‌دار در ترویج کتابخوانی گفت: کتاب‌های چندجلدی و دنباله‌دار امروز به یکی از الگوهای موفق فرهنگی و تربیتی در جهان تبدیل شده‌اند. این آثار می‌توانند به شکل‌گیری عادت مطالعه در کودکان و نوجوانان کمک کنند و مخاطب را برای ادامه خواندن و همراهی با شخصیت‌ها و جهان داستانی اثر ترغیب کنند.



علامتی ادامه داد: مسئله اصلی در حوزه کتاب صرفاً خواندن یک اثر نیست، بلکه تربیت «خواننده پایدار» است. کتاب‌های دنباله‌دار به مخاطب امکان می‌دهند با شخصیت‌ها زندگی کند، با آن‌ها همذات‌پنداری داشته باشد و در مسیر رشد و تحول آنان همراه شود. همین ویژگی می‌تواند نقش مهمی در تثبیت عادت مطالعه ایفا کند.



وی درباره مجموعه «گنج قصه‌ها» نیز گفت: این مجموعه حاصل سال‌ها تلاش محمد میرکیانی در بازآفرینی قصه‌های کهن ایرانی است و با تصویرگری محمدحسین صلواتیان شکل گرفته است. آنچه امروز رونمایی می‌شود مجموعه‌ای از داستان‌های بازآفرینی‌شده از ادبیات کهن ایران است که می‌تواند برای مخاطبان کودک و نوجوان اثری جذاب و اثرگذار باشد.



مدیرعامل کانون در پایان از تلاش نویسنده، تصویرگر و دست‌اندرکاران تولید این مجموعه قدردانی کرد.



کتاب مهم‌ترین ابزار تربیت کودکان و نوجوانان است



علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در آیین رونمایی از مجموعه ۲۰ جلدی «گنج قصه‌ها» با قدردانی از دست‌اندرکاران تولید این مجموعه گفت: تولید آثار فرهنگی برای کودکان و نوجوانان از مهم‌ترین مأموریت‌های حوزه تعلیم و تربیت است و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نقش مهمی در این زمینه بر عهده دارد.



وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان افزود: استقبال گسترده مخاطبان از این رویداد فرهنگی نشان‌دهنده جایگاه کتاب در میان خانواده‌ها و کودکان است و این استقبال می‌تواند بهترین حمایت از فعالان حوزه نشر و ادبیات کودک و نوجوان باشد.



کاظمی همچنین با اشاره به سابقه فعالیت محمد میرکیانی در برنامه «قصه‌های ظهر جمعه» اظهار کرد: بسیاری از نسل‌های گذشته با این برنامه خاطره دارند و قصه‌های آن بخشی از تجربه فرهنگی مشترک جامعه محسوب می‌شود. همین سابقه نشان‌دهنده اهمیت روایت و داستان در انتقال مفاهیم تربیتی است.



وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر جایگاه کتاب در نظام تربیتی کشور گفت: با وجود گسترش فناوری‌های نوین، کتاب همچنان مهم‌ترین ابزار تربیت و آموزش به شمار می‌رود و همه فعالیت‌های فرهنگی باید در نهایت به تقویت فرهنگ کتاب‌خوانی منجر شوند. از این رو، کتاب باید مهم‌ترین شاخص ارزیابی فعالیت‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان باشد.



وی ادامه داد: تولید آثار ارزشمند به‌تنهایی کافی نیست و باید زمینه دسترسی و بهره‌مندی مخاطبان از این آثار نیز فراهم شود. استفاده از ظرفیت‌های هنری و رسانه‌ای، از جمله تولید آثار تصویری و انیمیشن، می‌تواند به معرفی و گسترش دامنه مخاطبان این کتاب‌ها کمک کند.



کاظمی با اشاره به ظرفیت ادبیات کهن ایران برای تولید آثار کودک و نوجوان گفت: ادبیات کلاسیک فارسی سرشار از داستان‌ها و روایت‌های ارزشمند است، اما بازآفرینی این آثار برای نسل جدید نیازمند زبان و قالبی متناسب با مخاطب امروز است. مجموعه «گنج قصه‌ها» تلاشی در همین مسیر به شمار می‌رود و می‌تواند بخشی از این میراث را به نسل جدید منتقل کند.



وی در پایان ضمن تبریک انتشار این مجموعه، برای پدیدآورندگان آن آرزوی موفقیت کرد و بر ضرورت حمایت مستمر از نویسندگان، ناشران و تولیدکنندگان آثار فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان تأکید کرد.