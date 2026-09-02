به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست صمیمانه با اصحاب رسانه که همزمان با ششمین سالروز حضور وی به عنوان نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان برگزار شد، با قدردانی از تلاش خبرنگاران اظهار کرد: رسانه برای مسئولان یک فرصت است تا مسائل، نقدها و مشکلات را بشناسند و برای رفع آنها تلاش کنند؛ البته نقد رسانه‌ای باید همراه با اطلاع و اخلاق باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با اشاره به شش سال حضور خود در استان گفت: در این مدت تلاش کردم در کنار مردم باشم و شناخت میدانی از مسائل استان پیدا کنم، اما معتقدم در کنار کارهایی که انجام داده‌ایم، باید به کارهایی که انجام نداده‌ایم نیز توجه داشته باشیم.

وی با اشاره به شرایط متفاوت این سال‌ها ادامه داد: دوره مسئولیت ما با شیوع کرونا آغاز شد و پس از آن نیز حوادث سال ۱۴۰۱ و تحولات سال‌های بعد، شرایط خاصی را ایجاد کرد که بخشی از برنامه‌ها و فعالیت‌ها را تحت تأثیر قرار داد.

پورذهبی با اشاره به پیگیری مسائل فرهنگی و اجتماعی کردستان در سطح ملی عنوان کرد: در تهران با مجموعه‌های مختلف فرهنگی و رسانه‌ای از جمله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، حوزه هنری، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان و مجموعه صدا و سیما جلساتی برگزار و درباره ظرفیت‌ها و مسائل کردستان گفت‌وگو کرده‌ام.

وی افزود: برای کردستان ایده‌هایی دارم که در حوزه‌های مختلف از جمله نخبگان، ماموستایان، مسائل فرهنگی و موضوع کرد و کردستان قابل پیگیری است و تلاش کرده‌ام این ایده‌ها را به شکل عملیاتی دنبال کنم.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با بیان اینکه عملکرد مسئولان تنها با فهرست اقدامات انجام‌شده سنجیده نمی‌شود، گفت: تلاش کرده‌ام هیچ انسان لایقی را صرفاً به دلیل تفاوت دیدگاه کنار نگذارم و در عین حال تصمیم‌های مدیریتی را نیز در چارچوب مسئولیت خود اتخاذ کرده‌ام.

حجت‌الاسلام پورذهبی همچنین با انتقاد از طولانی شدن برخی جلسات اداری اظهار کرد: یکی از بی‌ثمرترین کارها، برگزاری همایش‌ها و جلساتی است که بخش قابل توجهی از زمان آن صرف سخنرانی‌های طولانی و اهدای لوح می‌شود، بدون اینکه خروجی مشخصی داشته باشد.

وی ادامه داد: نشست‌ها باید هدفمند و نتیجه‌محور باشند و اگر قرار است جلسه‌ای برای حل مسئله برگزار شود، باید در مدت زمان مشخص به ایده و تصمیم برسد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به ضرورت داشتن برنامه و ایده مشخص برای این جایگاه گفت: نماینده ولی‌فقیه باید ایده مرکزی داشته باشد و صرفاً انتقال‌دهنده مطالب از مرکز به استان یا بالعکس نباشد.

وی اضافه کرد: کسی که در استان مسئولیت دارد باید مسائل را از نزدیک ببیند، با مردم ارتباط داشته باشد و شناخت واقعی از شرایط جامعه به دست آورد؛ نمی‌توان صرفاً با اطلاعات تئوریک درباره مسائل یک منطقه تصمیم‌گیری کرد.

پورذهبی مهم‌ترین وظیفه خود در استان را نظارت و تلاش در سه حوزه دانست و گفت: برای من عدالت، شریعت و عزت اهمیت ویژه‌ای دارد و در هر جایی که احساس کرده‌ام عدالت رعایت نشده، موضوع را پیگیری کرده‌ام، هرچند ممکن است همه این اقدامات رسانه‌ای نشده باشد.

وی با بیان اینکه مردم در کنار مسائل اقتصادی، دغدغه‌های اجتماعی و هویتی نیز دارند، اظهار کرد: مردم کردستان سه مطالبه اساسی دارند که می‌توان آنها را در قالب عزت، عدالت و قدرت بیان کرد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان توضیح داد: مردم عزت می‌خواهند، عدالت می‌خواهند و طبیعتاً قدرت و حضور در ساختارهای مدیریتی را نیز مطالبه می‌کنند، اما از میان این موارد، صیانت از عزت و اجرای عدالت وظیفه‌ای است که مسئولان باید به صورت جدی دنبال کنند.

پورذهبی با تأکید بر ضرورت حفظ حرمت همه اقوام و مذاهب در استان گفت: هیچ فردی نباید به دلیل قومیت، مذهب یا سبک زندگی مورد توهین قرار گیرد و نگاه ما باید مبتنی بر انسانیت باشد.

وی افزود: نگاه انسانی می‌تواند زمینه‌ساز وحدت و همدلی میان شیعه و سنی و همچنین اقوام مختلف شود و این نگاه از ابتدا در رویکرد ما در کردستان مورد توجه بوده است.

بیش از ۵۰۰ بار به شهرهای مختلف کردستان سفر کردم

حجت‌الاسلام پورذهبی با اشاره به حضور میدانی خود در مناطق مختلف استان اظهار کرد: تا پایان سال ۱۴۰۴ بیش از ۵۰۰ بار به شهرهای مختلف کردستان سفر کرده‌ام و از صدها روستا بازدید داشته‌ام.

وی افزود: همچنین در طول این مدت ۶۰۰ دیدار با روحانیون شیعه و بیش از ۷۰۰ دیدار با ماموستایان اهل سنت داشته‌ام که هدف اصلی از این دیدارها، شناخت نزدیک‌تر مسائل و سبک زندگی مردم و روحانیون استان بوده است.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان مهم‌ترین دستاورد این سفرها را شناخت دانست و گفت: نمی‌توان درباره جامعه‌ای تصمیم گرفت یا برای آن برنامه ارائه کرد، بدون اینکه روستاها، شهرها، مردم، روحانیون و مسائل واقعی آنها را از نزدیک شناخت.

وی ادامه داد: بخشی از مطالبات اقتصادی مردم نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است؛ برای نمونه، وقتی مردم نسبت به گرانی اعتراض دارند، بخشی از آن را مرتبط با عزت خود می‌دانند و زمانی که درباره فعالیت یک معدن یا نحوه توزیع امکانات اعتراض می‌کنند، موضوع عدالت برای آنها مطرح است.

پورذهبی همچنین با اشاره به وضعیت روحانیون اهل سنت استان اظهار کرد: شرایط ماموستایان هنوز به وضعیت مطلوب نرسیده، اما قابل مقایسه با گذشته نیست و در سال‌های اخیر اقدامات مختلفی برای بهبود وضعیت آنان انجام شده است.

وی افزود: نزدیک به ۴۰۰ نفر از ماموستایان دارای مشاغل دولتی هستند که بخشی از این ظرفیت در سال‌های اخیر ایجاد شده و تعدادی نیز از طریق آموزش و پرورش جذب شده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان همچنین از پیگیری موضوع مسکن برخی ماموستایان خبر داد و گفت: در این زمینه نیز اقداماتی در قالب طرح‌های موجود مسکن انجام شده، اما به دلیل شرایط اقتصادی و محدودیت‌های موجود، همچنان مشکلاتی وجود دارد که باید برای رفع آنها تلاش کرد.

وی اولویت دیگر مرکز بزرگ اسلامی را موضوع تربیت نیرو عنوان کرد و افزود: افرادی که در این مسیر تربیت می‌شوند باید متدین، باتقوا و دارای روحیه انقلابی باشند و تربیت نیروهای توانمند و اثرگذار باید با جدیت دنبال شود.

تلاش برای تقویت ارتباط با اقلیم کردستان

پورذهبی همچنین از ارائه پیشنهادهایی برای تقویت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی میان استان کردستان و اقلیم کردستان خبر داد و گفت: بخشی از مسائل موجود ریشه‌های متفاوتی دارد و نمی‌توان همه آنها را با یک نگاه تحلیل کرد.

وی با اشاره به شرایط پرحادثه سال‌های اخیر افزود: کردستان طی این سال‌ها با حوادث مختلفی مواجه بوده و همین موضوع بخشی از ظرفیت‌ها و برنامه‌های استان را تحت تأثیر قرار داده است.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان در پایان با تأکید بر اینکه مسیر فعالیت خود را بر پایه وحدت، انسانیت، عدالت و عزت مردم تعریف کرده است، خاطرنشان کرد: تلاش کرده‌ام در این سال‌ها در کنار مردم باشم، مسائل را از نزدیک ببینم و برای حل آنها از ظرفیت‌های استانی و ملی استفاده کنم.