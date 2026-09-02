مهار نوسانات ارزی در دستور کار مجلس قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجیبابایی ظهر چهارشنبه در آیین اختتامیه بیستمین جشنواره ملی فنآفرینی شیخ بهایی با تحلیل جایگاه تمدنی و توانمندیهای کشور اظهار کرد: تحلیلگران بینالمللی بر این باور هستند که ایران با تکیه بر تمدن چندهزار ساله، آموزههای اسلام ناب و ضریب هوشی بالای ملت خود ظرفیت تبدیلشدن به یک قدرت بزرگ جهانی را دارا است.
وی با بیان اینکه ملت ایران در طول تاریخ همواره تهدیدات و تهاجمهای خارجی را در بستر فرهنگی خود هضم و بیاثر کرده است، افزود: تقابلها و تنشآفرینیهای کنونی قدرتهای غربی ریشه در هراس آنها از جهش تمدنی و حرکت پرشتاب ایران با اتکا به ظرفیتهای داخلی دارد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به دغدغههای معیشتی و لزوم ثبات در بازار تصریح کرد: موضوعاتی همچون ساماندهی نقدینگی، مهار نوسانات ارزی و جلوگیری از واردات بیرویه با جدیت در دستور کار و پیگیری مجلس قرار دارد.
حاجیبابایی راهبرد اصلی اقتصاد کشور را اتکا به توان ساخت داخل دانست و تاکید کرد: در کالاهایی که توان تولید ملی پاسخگوی نیاز است درهای کشور نباید به روی واردات باز باشد، حتی در صورت ضرورت و اضطرار برای واردات برخی کالاهای اساسی و فناوریهای خاص این اقدام باید هوشمندانه و محدود به بازههای زمانی کوتاه و توام با استدلال و مدیریت دقیق باشد تا زمینه تقویت تولیدکنندگان داخلی و قطع وابستگی فراهم شود.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: نهادها و دستگاههای اجرایی باید مطالبات و دیدگاههای تولیدکنندگان و کارآفرینان را مبنای سیاستگذاریهای اقتصادی قرار دهند تا با پشتیبانی هدفمند از صنعتگران زمینه عبور از تنگناهای اقتصادی محقق شود.
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