محکومیت بیش از ۴ میلیارد ریالی قاچاقچی کالا در کبودرآهنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی محمدی ظهر چهارشنبه اظهار کرد: شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان کبودرآهنگ به پرونده حمل محموله قاچاق شامل ۸۰ کیلوگرم غذای گربه، انواع قطعات یدکی موتورسیکلت و سه جفت دستکش موتورسواری به ارزش ۲ میلیارد و ۲۴۴ میلیون ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: پس از انجام تحقیقات و با توجه به ارائه نشدن مدارک گمرکی اتهام قاچاق برای این شعبه محرز و متهم علاوه بر ضبط کالاهای مکشوفه به پرداخت ۲ میلیارد و ۲۴۴ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالا محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان تصریح کرد: همچنین با توجه به اینکه ارزش خودروی حامل کالا از ارزش محموله قاچاق بیشتر بود متخلف به پرداخت مبلغ معادل ارزش خودرو نیز محکوم شد که در مجموع این فرد به پرداخت ۴ میلیارد و ۴۸۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

گفتنی است این پرونده با گزارش ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان کبودرآهنگ پیرامون کشف این محموله از یک دستگاه خودرو پراید وانت تشکیل و جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.