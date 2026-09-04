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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۲

۵ هزار واحد مسکن تا پایان سال تحویل مردم سیستان و بلوچستان می‌شود

۵ هزار واحد مسکن تا پایان سال تحویل مردم سیستان و بلوچستان می‌شود

چابهار-معاون عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: با برنامه‌ریزی و پشتیبانی از روند اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن، پنج هزار واحد مسکن شهری تا پایان سال برای تحویل به متقاضیان آماده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عطاالله اکبری ظهر جمعه در جلسه شورای مسکن حوزه جنوب استان در چابهار، با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن اظهار کرد: نباید اجازه دهیم پروژه‌های مسکن به دلیل تأخیر در تأمین منابع مالی، آماده‌سازی اراضی یا سایر موانع اجرایی با وقفه مواجه شوند، چرا که تداوم این وضعیت می‌تواند به مشکلات و آسیب‌های اجتماعی منجر شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان افزود: باید در کوتاه‌ترین زمان، واحدهایی که نیازمند پشتیبانی مالی و اجرایی هستند، به تفکیک شهر، زمین و پیمانکار مشخص شوند و با هدایت منابع مالی و استفاده مناسب از ظرفیت اراضی دولتی، روند ساخت‌وساز آنها شتاب گیرد.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها باید با جدیت بیشتری در این زمینه پای کار باشند تا هزینه‌های تحمیل‌شده به متقاضیان کاهش یابد و بخش بیشتری از بار مالی پروژه‌ها از محل ظرفیت‌های دولتی تأمین شود.

اکبری با اشاره به ضرورت افزایش تعداد واحدهای آماده بهره‌برداری تا پایان سال گفت: برنامه‌ریزی برای آماده‌سازی واحدهای مسکونی باید به‌گونه‌ای باشد که علاوه بر واحدهای افتتاح‌شده، بیش از سه هزار واحد دیگر در شهرهایی مانند ایرانشهر و چابهار تا پایان سال آماده افتتاح و تحویل شود.

وی همچنین بر ضرورت رفع دغدغه خانواده‌های شهدا در حوزه تأمین مسکن تأکید کرد و گفت: اینکه در جنوب استان متقاضی بلاتکلیفی از خانواده معظم شهدا برای دریافت زمین وجود نداشته باشد، یک خبر خوب و نشانه انجام درست مسئولیت‌هاست و باید این روند با جدیت ادامه پیدا کند.

کد مطلب 6937133

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    نظرات

    • IR ۲۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۰
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      پاسخ
      آخر سال میگن ۲ هزارتا رسید

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