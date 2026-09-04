به گزارش خبرگزاری مهر، عطاالله اکبری ظهر جمعه در جلسه شورای مسکن حوزه جنوب استان در چابهار، با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن اظهار کرد: نباید اجازه دهیم پروژههای مسکن به دلیل تأخیر در تأمین منابع مالی، آمادهسازی اراضی یا سایر موانع اجرایی با وقفه مواجه شوند، چرا که تداوم این وضعیت میتواند به مشکلات و آسیبهای اجتماعی منجر شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان افزود: باید در کوتاهترین زمان، واحدهایی که نیازمند پشتیبانی مالی و اجرایی هستند، به تفکیک شهر، زمین و پیمانکار مشخص شوند و با هدایت منابع مالی و استفاده مناسب از ظرفیت اراضی دولتی، روند ساختوساز آنها شتاب گیرد.
وی ادامه داد: دستگاههای اجرایی و بانکها باید با جدیت بیشتری در این زمینه پای کار باشند تا هزینههای تحمیلشده به متقاضیان کاهش یابد و بخش بیشتری از بار مالی پروژهها از محل ظرفیتهای دولتی تأمین شود.
اکبری با اشاره به ضرورت افزایش تعداد واحدهای آماده بهرهبرداری تا پایان سال گفت: برنامهریزی برای آمادهسازی واحدهای مسکونی باید بهگونهای باشد که علاوه بر واحدهای افتتاحشده، بیش از سه هزار واحد دیگر در شهرهایی مانند ایرانشهر و چابهار تا پایان سال آماده افتتاح و تحویل شود.
وی همچنین بر ضرورت رفع دغدغه خانوادههای شهدا در حوزه تأمین مسکن تأکید کرد و گفت: اینکه در جنوب استان متقاضی بلاتکلیفی از خانواده معظم شهدا برای دریافت زمین وجود نداشته باشد، یک خبر خوب و نشانه انجام درست مسئولیتهاست و باید این روند با جدیت ادامه پیدا کند.
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