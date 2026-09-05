به گزارش خبرنگار مهر، حسن برزگر ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به نقش موقوفات در توسعه فعالیت‌های مختلف شهرستان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از فعالیت‌های مذهبی، خدماتی و آموزشی در بابل به برکت موقوفات و حمایت واقفان نیک‌اندیش انجام می‌شود و صیانت از این سرمایه‌های ماندگار یک وظیفه قانونی و شرعی است.

وی با بیان اینکه بخش عمده مطالبات معوق اداره اوقاف مربوط به برخی نهادها و دستگاه‌ها است، افزود: متأسفانه بعضی نهادها طی ۴۰ تا ۵۰ سال اجاره املاک موقوفه را پرداخت نکرده‌اند و رقم مطالبات در برخی موارد بسیار سنگین است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بابل ادامه داد: در مواردی حتی شاهد بوده‌ایم که برخی دستگاه‌ها قصد داشته‌اند ملک موقوفه را با قیمت‌های نجومی، برای نمونه تا حدود هزار میلیارد تومان، به فروش برسانند، در حالی که چنین اقدامی با ماهیت وقف مغایرت دارد و اداره اوقاف اجازه تضییع حقوق موقوفه را نخواهد داد.

برزگر با تأکید بر اینکه «وقف» از نظر شرعی و قانونی به معنای حبس عین مال است، تصریح کرد: هنگامی که مالی وقف می‌شود، اصل مال برای همیشه حفظ شده و منافع آن مطابق نیت واقف مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ بنابراین موقوفه قابل فروش و انتقال برخلاف ضوابط قانونی و شرعی نیست.

وی خاطرنشان کرد: اداره اوقاف شهرستان بابل در برابر هرگونه دست‌اندازی، تغییر کاربری غیرمجاز، فروش یا تضییع حقوق موقوفات با جدیت برخورد خواهد کرد و در صورت لزوم، موضوع از مسیرهای قانونی و قضایی پیگیری می‌شود.

پیگیری حقوقی اجاره‌های معوق موقوفات

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بابل با اشاره به حجم بالای مطالبات این اداره از برخی نهادهای دولتی و عمومی گفت: پیگیری حقوقی اجاره‌های معوق در دستور کار قرار گرفته و اجازه نخواهیم داد حقوق موقوفات و منافع مردم و واقفان تضییع شود.

برزگر افزود: متأسفانه در برخی موارد، نهادهایی برای دهه‌ها از املاک موقوفه بدون پرداخت حقوق قانونی استفاده کرده‌اند و حتی در مواردی این املاک را به اشخاص یا مجموعه‌های دیگر اجاره داده‌اند، اما سهم و حق قانونی موقوفه پرداخت نشده است.

وی تأکید کرد: درآمد حاصل از موقوفات باید در چارچوب نیت واقف هزینه شود و هرگونه کوتاهی در پرداخت حقوق موقوفه در نهایت موجب محروم شدن جامعه از خدماتی می‌شود که واقف برای آن پیش‌بینی کرده است.

احیای موقوفات متروکه در اولویت اوقاف بابل

برزگر در بخش دیگری از سخنان خود، احیای موقوفات متروکه، شناسایی و ثبت دقیق موقوفات جدید، اجرای صحیح نیت واقفان و تقویت اعتماد عمومی را از مهم‌ترین اولویت‌های اداره اوقاف بابل برشمرد و گفت: در این مسیر همراهی و پشتیبانی مسئولان شهرستان می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

وی با بیان اینکه بسیاری از موقوفات ظرفیت بالایی برای ارائه خدمات عمومی دارند، افزود: تلاش ما این است که موقوفات را از حالت بلااستفاده خارج کرده و با رعایت کامل نیت واقف، زمینه بهره‌برداری مناسب از این ظرفیت را فراهم کنیم.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بابل، وقف را یکی از ماندگارترین شیوه‌های مشارکت مردم در حل مسائل جامعه دانست و اظهار کرد: وقف علاوه بر اینکه یک صدقه جاریه محسوب می‌شود، می‌تواند در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و حمایتی منشأ اثر باشد.

ظرفیت موقوفات برای حل مشکلات اجتماعی

برزگر با اشاره به شرایط امروز جامعه بیان کرد: بیش از هر زمان دیگری نیازمند استفاده هدفمند از ظرفیت موقوفات برای کاهش مشکلات اجتماعی، حمایت از اقشار کم‌برخوردار، توسعه فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی و تقویت زیرساخت‌های آموزشی هستیم.

وی افزود: اگر ظرفیت موقوفات به شکل صحیح احیا و مدیریت شود، می‌تواند بخشی از نیازهای جامعه را پاسخ دهد و در کنار دولت و سایر نهادها، بار بخشی از مشکلات اجتماعی و فرهنگی را کاهش دهد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بابل در پایان بر ضرورت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی، خیران، واقفان و مجموعه اوقاف تأکید کرد و گفت: اداره اوقاف به تنهایی نمی‌تواند بار سنگین صیانت، احیا و بهره‌برداری از موقوفات را بر دوش بکشد؛ از این رو لازم است با هم‌افزایی و هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی، خیران و واقفان، زمینه‌ای فراهم شود تا این سرمایه‌های ماندگار بیش از گذشته در خدمت مردم و توسعه شهرستان قرار گیرد.