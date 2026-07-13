به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت معدنی و صنعتی گلگهر در پانزدهمین جشنواره ملی بهرهوری کشور موفق شد با اجرای دو پروژه بهبود مبتنی بر متدولوژی شش سیگما، دو تقدیرنامه بخش «مسابقه ملی تجربههای موفق» را از آن خود کند.
پروژههای «افزایش عدد بلین و کاهش نوسانات آن در محصول HPGR خطوط ۵، ۶ و ۷ فرآوری» و «افزایش طول عمر لاستیکهای دامپتراک معدن» پس از ارزیابیهای تخصصی این جشنواره، شایسته دریافت تقدیرنامه شناخته شدند و به مرحله مسابقات بینالمللی راه یافتند.
این موفقیت حاصل رویکرد نظاممند گلگهر در بهبود مستمر فرآیندها، ارتقای بهرهوری عملیاتی، کاهش هزینهها و بهرهگیری از ابزارهای نوین مدیریتی و کیفیت است که نقش مؤثری در افزایش بهرهوری و خلق ارزش در زنجیره تولید این شرکت ایفا کرده است.
پانزدهمین جشنواره ملی بهرهوری با حضور جمعی از مدیران و فعالان اقتصادی کشور، از جمله رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رؤسای کمیسیونهای تخصصی این اتاق برگزار شد. این رویداد با هدف ترویج فرهنگ بهرهوری، توسعه نظامهای سنجش و ارزیابی عملکرد، تشویق بنگاههای اقتصادی به بهبود مستمر و ارتقای توان رقابتپذیری شرکتهای ایرانی در عرصههای ملی و بینالمللی برگزار میشود.
کسب این دو تقدیرنامه، بار دیگر جایگاه گلگهر را بهعنوان یکی از شرکتهای پیشرو کشور در حوزه تعالی سازمانی، بهرهوری و نوآوری عملیاتی به نمایش گذاشت.
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