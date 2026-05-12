به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روح‌اله عشیری اظهار کرد: در پی چند مورد تیراندازی در سطح حوزه استحفاظی، طرح‌های ویژه مقابله با عاملان تیراندازی توسط ماموران انتظامی این شهرستان به‌صورت هدفمند و عملیاتی اجرا شد.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات پلیسی و اطلاعاتی دقیق، موفق به شناسایی و دستگیری هفت نفر از عاملان اصلی این تیراندازی‌ها شدند که در بازرسی‌های انجام‌شده از مخفیگاه متهمان، هفت قبضه سلاح جنگی و شکاری غیرمجاز به‌همراه ۱۱۲ فشنگ جنگی و شکاری کشف شد.

فرمانده انتظامی شادگان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با هرگونه ناامنی بیان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند .