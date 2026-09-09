فعالیت ۸۹ تعاونی با ۸۱۰ فرصت شغلی در بیجار

برهان صلواتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نخستین جلسه شورای توسعه بخش تعاون در شهرستان بیجار با حضور تعاونیهای فعال شهرستان و مسئولان دستگاههای اجرایی برگزار شد و مسائل و مشکلات این بخش مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در این نشست مشکلات تعاونیها در حوزههای مختلف از جمله مسکن، حملونقل، تعاونیهای صنعتی و همچنین تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم مطرح و برای رفع آنها راهکارهایی ارائه شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان ادامه داد: بخشی از مشکلات مطرحشده در سطح شهرستان قابل پیگیری و رفع است و مواردی که نیازمند تصمیمگیری در سطح استان باشد نیز از طریق مسئولان استانداری و دستگاههای مرتبط از جمله راه و شهرسازی پیگیری خواهد شد.
صلواتی عنوان کرد: در حال حاضر ۸۹ تعاونی فعال در شهرستان بیجار با ۸ هزار و ۴۰۰ عضو فعالیت دارند که در مجموع زمینه اشتغال ۸۱۰ نفر را در گرایشهای مختلف فراهم کردهاند.
وی گفت: این تعاونیها در بخشهای تولیدی، توزیعی، کشاورزی، مسکن و حملونقل مشغول فعالیت هستند و توسعه فعالیت آنها میتواند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال، افزایش مشارکت مردم در اقتصاد و رونق تولید شهرستان داشته باشد.
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