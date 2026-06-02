به گزارش خبرنگار مهر، سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشی به عملکرد تیم های آسیایی در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل پرداخت و در رابطه با تیم ملی فوتبال ایران نوشت:

جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل نقطه آغاز دوره‌ای تازه برای فوتبال ایران بود؛ دورانی که با هدایت کارلوس کی‌روش، سرمربی پرتغالی و اتکا به نسل جدیدی از بازیکنان لژیونر شکل گرفت. پس از سال‌های دوری از سطح اول فوتبال جهان و ناکامی در صعود به جام جهانی ۲۰۱۰، تیم ملی با ساختاری متفاوت پا به برزیل گذاشت تا فصل جدیدی را رقم بزند.

کی‌روش پس از ناکامی ایران در جام ملت‌های آسیا ۲۰۱۱ قطر، مأموریت خود را با بازسازی کامل تیم آغاز کرد؛ مأموریتی که بر پایه استفاده از بازیکنان شاغل در فوتبال اروپا شکل گرفت. در این مسیر، چهره‌هایی مانند اشکان دژاگه و رضا قوچان‌نژاد به مهره‌های کلیدی تیم تبدیل شدند و در کنار بازیکنان باتجربه‌ای همچون جواد نکونام و مسعود شجاعی، ترکیبی تازه از تجربه و انگیزه را برای ایران ساختند.

ایران در گروه F این رقابت‌ها با آرژانتینِ لیونل مسی، نیجریه و بوسنی و هرزگوین هم‌گروه شد؛ گروهی که از همان ابتدا به عنوان یکی از دشوارترین گروه‌های مسابقات شناخته می‌شد.

در نخستین دیدار مقابل نیجریه، شاگردان کی‌روش نمایشی منسجم و تدافعی ارائه دادند. علیرضا حقیقی درون دروازه عملکردی درخشان داشت و رضا قوچان‌نژاد نیز تا آستانه گلزنی پیش رفت، اما در نهایت این مسابقه با تساوی بدون گل خاتمه یافت تا ایران نخستین امتیاز خود را کسب کند.

در دومین بازی، ایران برابر آرژانتینِ پرستاره قرار گرفت؛ تیمی متشکل از لیونل مسی، سرخیو آگوئرو، گونسالو ایگواین و آنخل دی‌ماریا. با وجود برتری فنی حریف، ایران با دفاعی فشرده و سازمان‌یافته نمایش قابل قبولی ارائه داد و بارها حملات آرژانتین را ناکام گذاشت. با این حال، در دقایق پایانی لیونل مسی با شوتی تماشایی از بیرون محوطه جریمه دروازه ایران را باز کرد تا شاگردان کی‌روش در آستانه کسب امتیاز، شکست تلخی را تجربه کنند.

در سومین و آخرین دیدار مرحله گروهی، ایران مقابل بوسنی و هرزگوین قرار گرفت؛ دیداری که با وجود امیدها برای کسب پیروزی، با شکست ۳ بر یک به پایان رسید. تنها گل ایران در این رقابت‌ها توسط رضا قوچان‌نژاد به ثمر رسید.

در نهایت، تیم ملی ایران با کسب تنها یک امتیاز و بدون صعود از مرحله گروهی، برای سومین بار در چهار حضور خود در جام جهانی در قعر جدول گروه خود قرار گرفت؛ هرچند نمایش منسجم برابر آرژانتین، تحسین بسیاری از کارشناسان فوتبال جهان را به همراه داشت و از آن به عنوان یکی از به‌یادماندنی‌ترین عملکردهای دفاعی ایران در تاریخ جام‌های جهانی یاد شد.