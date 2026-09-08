به گزارش خبرنگار مهر، پژمان درستکار با اشاره به فضای همدلی و اتحاد میان اعضای تیم ملی کشتی آزاد گفت: خوشبختانه اتحاد و همدلی بسیار خوبی بین کادر فنی و کشتیگیران وجود دارد. من خودم هم به عنوان یک کشتیگیر در سالهای گذشته، کمتر چنین اتحادی را دیده بودم. نکته مهم این است که حتی کشتیگیرانی که با یکدیگر رقیب هستند نیز به هم کمک میکنند.
وی ادامه داد: ما جلسهای برای آنالیز کشتی امیرحسین فیروزپور با حریف آمریکاییاش که قهرمان جهان است برگزار کردیم. مبین با این کشتیگیر در مسابقات کرواسی کشتی گرفته بود و در جلسه آنالیز اعلام کرد که چون تجربه مبارزه با این حریف را دارد، میتواند دو نکته مهم را به امیرحسین بگوید. این اتفاق نشان میدهد که کشتیگیران ما با وجود رقابت با یکدیگر، برای موفقیت تیم ملی به هم کمک میکنند.
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد همچنین به حمایت ملیپوشان ردههای مختلف از یکدیگر اشاره کرد و گفت: ملیپوشان بزرگسالان، امید و جوانان در کنار هم هستند، به یکدیگر روحیه میدهند و کمک میکنند. امیرحسین زارع به ابوالفضل محمدنژاد کمک میکند و ابوالفضل محمدنژاد نیز پیش از فینال مسابقات جهانی از تجربه و کمک امیرحسین زارع بهره میبرد. این مسائل نشاندهنده اتحاد واقعی میان ملیپوشان است و جای خوشحالی و افتخار دارد.
درستکار تاکید کرد: هر کدام از این کشتیگیران در جایگاه خودشان یک سردار هستند، اما خودشان را سرباز میدانند و برای موفقیت یکدیگر تلاش میکنند. این روحیه و اتحاد برای تیم ملی بسیار ارزشمند است.
وی درباره شبیهسازی شرایط مسابقات جهانی نیز اظهار داشت: سال گذشته پیش از مسابقات جهانی، رقابتها را در سالن شهید هادی شبیهسازی کردیم که بازخورد بسیار خوبی هم داشت. امسال تصمیم گرفتیم این شبیهسازی را در فضایی متفاوت تجربه کنیم. هدف ما این بود که تا حد امکان شرایط یک مسابقه جهانی را برای کشتیگیران بازسازی کنیم، چرا که یک مسابقه از نظر تاثیرگذاری میتواند به اندازه یک ماه تمرین پرفشار برای ورزشکار مفید باشد.
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد افزود: تلاش کردیم همه چیز را شبیه مسابقات جهانی طراحی کنیم؛ از تشک کشتی، اسکوربرد و داور گرفته تا فضای سالن و محل گرم کردن کشتیگیران. هدف این بود که ملیپوشان از نظر روحی و روانی نیز در شرایطی نزدیک به مسابقات جهانی قرار بگیرند و با فضای رقابت آشنا شوند.
وی خاطرنشان کرد: برنامهریزی دقیقی برای این شبیهسازی انجام شده بود. کشتیگیران پیش از ساعت ۷ صبح از خواب بیدار شدند، وزنکشی کردند و سپس با اتوبوس به سالن شهدای هفتم تیر رفتند. تمام این برنامهها از قبل طراحی شده بود تا شرایط مسابقه تا حد امکان به فضای واقعی رقابتهای جهانی نزدیک باشد.
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