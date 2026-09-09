به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح چهارشنبه در بازدید از باغات مرکبات دشت پلنگ اظهار کرد: برداشت مرکبات در شهرستان دشتی هر ساله از اوایل تیر ماه شروع و تا اواخر شهریور ماه ادامه دارد و علاوه بر رونق بخش کشاورزی، زمینه اشتغال افراد زیادی را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم می‌کند.

وی افزود: با حمایت دولت و مشارکت خوب بخش خصوصی، کارگاه سورتینگ و بسته‌بندی محصولات لیمو در منطقه دشت پلنگ احداث و راه‌اندازی شده است که می‌تواند کمک شایانی به کشاورزان منطقه داشته باشد.

فرماندار دشتی ادامه داد: راه‌اندازی این مجموعه یکی از مطالبات کشاورزان منطقه بوده است و فعالیت آن می‌تواند در فرآیند سورت، بسته‌بندی و عرضه بهتر محصولات مرکبات نقش مؤثری داشته باشد.

مقاتلی خاطرنشان کرد: نگاه دولت چهاردهم به حمایت اصولی و علمی از بخش کشاورزی است که حمایت ویژه جهت ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای فرآوری و بسته‌بندی محصولات، از جمله اقدامات مهم شهرستان برای تقویت تولید و کمک به کشاورزان منطقه است.