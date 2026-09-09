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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۲

پیش‌بینی برداشت بیش از ۱۵ هزار تن مرکبات از باغات دشتی

پیش‌بینی برداشت بیش از ۱۵ هزار تن مرکبات از باغات دشتی

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی این شهرستان به کشت مرکبات اختصاص یافته و پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۱۵ هزار تن محصول از باغات مرکبات شهرستان برداشت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح چهارشنبه در بازدید از باغات مرکبات دشت پلنگ اظهار کرد: برداشت مرکبات در شهرستان دشتی هر ساله از اوایل تیر ماه شروع و تا اواخر شهریور ماه ادامه دارد و علاوه بر رونق بخش کشاورزی، زمینه اشتغال افراد زیادی را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم می‌کند.

وی افزود: با حمایت دولت و مشارکت خوب بخش خصوصی، کارگاه سورتینگ و بسته‌بندی محصولات لیمو در منطقه دشت پلنگ احداث و راه‌اندازی شده است که می‌تواند کمک شایانی به کشاورزان منطقه داشته باشد.

پیش‌بینی برداشت بیش از ۱۵ هزار تن مرکبات از باغات دشتی

فرماندار دشتی ادامه داد: راه‌اندازی این مجموعه یکی از مطالبات کشاورزان منطقه بوده است و فعالیت آن می‌تواند در فرآیند سورت، بسته‌بندی و عرضه بهتر محصولات مرکبات نقش مؤثری داشته باشد.

مقاتلی خاطرنشان کرد: نگاه دولت چهاردهم به حمایت اصولی و علمی از بخش کشاورزی است که حمایت ویژه جهت ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای فرآوری و بسته‌بندی محصولات، از جمله اقدامات مهم شهرستان برای تقویت تولید و کمک به کشاورزان منطقه است.

کد مطلب 6941941

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