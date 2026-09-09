صیانت از اشتغال ۱۳ هزار و ۴۰۰ کارگر استان مرکزی در جنگ رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، مختار احمدی پیش از ظهر چهارشنبه همزمان با هفته تعاون در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: ۵۲ تعاونی جدید طی سال گذشته در استان مرکزی تشکیل شد و شمار تعاونیهای فعال این استان به دو هزار و ۱۰۳ تعاونی رسید.
وی افزود: همزمان با اولین روز از هفته تعاون، ۲۴۴ طرح تعاونی در سراسر کشور به بهرهبرداری میرسد که سهم استان مرکزی از این طرحها ۱۱ طرح است که با سرمایهگذاری ۶۷۰ میلیارد تومان زمینه ایجاد ۸۸۱ فرصت شغلی را فراهم میکنند.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی تصریح کرد: نظارت بر عملکرد تعاونیها بهویژه تعاونیهای مسکن از دیگر وظایف مهم این مجموعه است و در استان مرکزی «کارگروه تعاونیهای مشکلدار» تشکیل شده است.
وی ادامه داد: مشکلات تعاونیها با اعلام اعضا، بازرسان، هیئتمدیره یا مسئولان شهرستانی در کارگروه تعاونیهای مشکلدار بررسی و پیگیری میشود که تاکنون بخش قابلتوجهی از این مشکلات برطرف شده و استان مرکزی از کمتنشترین استانها در این حوزه بوده است.
احمدی تعداد تعاونیهای فعال استان مرکزی را دو هزار و ۱۰۳ تعاونی اعلام کرد و گفت: این تعاونیها در حوزههای مختلف اقتصادی، صنعتی، معدنی، خدماتی، دانشبنیان و مسکن فعالیت دارند.
وی با اشاره به ظرفیت تعاونیهای استان مرکزی تاکید کرد: تعاونی زرندیه از مجموعههای موفق کشور در حوزه صنایع غذایی و بستهبندی است و تعاونیهای فعال در حوزه پتروشیمی و صنایع شیمیایی در شازند و تعاونیهای معدنی موفقی نیز در محلات فعالیت دارند.
توسعه تعاونیهای مسکن؛ ظرفیتی برای پاسخ به نیاز مسکن کارگران
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به نقش تعاونیهای مسکن در تأمین مسکن اقشار مختلف اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از واحدهای مسکونی احداثشده در نقاط مختلف اراک، از جمله محدوده بلوار جهان، حاصل فعالیت تعاونیهای مسکن ادارات، دانشگاهها، مراکز آموزشی و تعاونیهای مسکن کارگری است.
وی افزود: یکی از پروژههای شاخص مسکن کارگری استان، تعاونی مسکن «موعد» دلیجان است که فاز نخست آن بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و از پروژههای موفق مسکن کارگری در استان و کشور به شمار میرود.
احمدی تصریح کرد: بیش از ۱۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه به متقاضیان اشتغال در استان مرکزی پرداخت شد که یک رکورد قابل توجه محسوب میشود.
جلوگیری از اخراج بیش از ۱۳۴۰۰ کارگر در واحدهای آسیبدیده جنگ رمضان در استان مرکزی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: در پی آسیبهای واردشده به ۲۵ بنگاه اقتصادی استان در جنگ رمضان، با همراهی مدیران واحدها و کارگران، از اخراج بیش از ۱۳ هزار و ۴۰۰ نفر جلوگیری شد و در حال حاضر کمتر از ۷۰۰ نفر تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفتهاند.
وی افزود: در یکی از بنگاههای اقتصادی بزرگ استان که مورد اصابت قرار گرفت، با همراهی کارگران حتی یک نفر نیز بیکار نشد و در مجموع از میان ۲۵ بنگاه آسیبدیده، کمتر از ۷۰۰ نفر تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفتند.
احمدی تصریح کرد: در برخی از بنگاههای آسیبدیده، روند بازسازی و بازگشت به تولید در کمتر از یک ماه انجام شد که این موضوع به عنوان یک تجربه موفق در کشور مورد توجه قرار گرفت.
بازگشت سریع واحدهای آسیبدیده به چرخه تولید
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: مقرری بیمه بیکاری حدود ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است، در حالی که حفظ اشتغال میتواند درآمد ماهانه ۳۰ تا بیش از ۴۰ میلیون تومانی کارگران را تضمین کند؛ از اینرو صیانت از اشتغال برای کارگر و کارفرما اهمیت ویژهای دارد.
وی با تأکید بر ضرورت همراهی کارفرمایان در شرایط بحرانی گفت: یک بنگاه اقتصادی ممکن است ۱۱ ماه سال سودآور باشد و انتظار میرود در یک یا دو ماه بحران، با حفظ نیروی انسانی و همراهی کارگران از این شرایط عبور کند.
احمدی تصریح کرد: این تجربه موجب شد شمار ورودیهای بیمه بیکاری در استان به شکل محسوسی کاهش یابد و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز این اقدام را به عنوان تجربه و الگوی موفق استان مرکزی مطرح کرد که سخنگوی دولت از عملکرد استان مرکزی در بازگشت نیروی کار به واحدهای اقتصادی آسیبدیده در جنگ رمضان به عنوان تجربهای موفق یاد کرد.
رسیدگی سالانه به ۷ هزار پرونده شکایات کارگری
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: در حوزه روابط کار، سالانه بیش از ۶ تا ۷ هزار پرونده شکایات رسیدگی میشود که ماهیتی شبهقضایی دارد.
وی افزود: سال گذشته بیش از ۴ هزار پرونده مشاغل سخت و زیانآور در کمیتههای بدوی و تجدیدنظر بررسی شد و بیش از ۱۰ هزار بازرسی نیز توسط بازرسان کار استان انجام گرفت.
احمدی از افزایش تشکلهای کارگری و کارفرمایی استان خبر داد و تصریح کرد: در سال گذشته ۳۴ تشکل به مجموعه تشکلهای کارگری و کارفرمایی استان اضافه شد و استان مرکزی در این حوزه نیز موفق به کسب رتبه برتر کشور شده است.
وی افزود: توسعه تشکلهای کارگری با رویکرد تعاملی و بدون اجبار کارفرمایان انجام شده و با توجه به چالشهای بانکی، بیمهای، مالیاتی و انرژی بنگاهها، تعامل با کارگران و کارفرمایان در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش مهر؛ هفته تعاون از ۱۳ تا ۱۹ شهریورماه نامگذاری شده و فرصتی برای تبیین ظرفیتها، دستاوردها و نقش بخش تعاون در توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و تقویت مشارکت مردمی در اقتصاد کشور به شمار میرود.
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