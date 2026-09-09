واکنش رئیس سازمان فناوری اطلاعات به کارت زرد مجلس به وزیر ارتباطات

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محسن صدر رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در شبکه اجتماعی خود با اشاره به کارت زرد مجلس به وزیر ارتباطات نوشت: کارت زرد مجلس، حق قانونی نمایندگان و فرصتی برای رفع کاستی‌هاست؛ اما قضاوت درباره عملکرد یک وزارتخانه باید بر پایه همه واقعیت‌ها باشد.

وزارت ارتباطات در شرایطی کم‌سابقه، از حفظ پایداری شبکه در روزهای جنگ تا توسعه ارتباطات روستایی، پیشبرد فیبرنوری و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده را دنبال کرده است.

نقد منصفانه زمانی شکل می‌گیرد که موفقیت‌ها و چالش‌ها، هر دو در کنار هم دیده شوند. ایستادگی برای دفاع از حقوق مردم اگر هزینه هم‌داشته باشد سند افتخار است.