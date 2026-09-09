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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۵

واکنش رئیس سازمان فناوری اطلاعات به کارت زرد مجلس به وزیر ارتباطات

واکنش رئیس سازمان فناوری اطلاعات به کارت زرد مجلس به وزیر ارتباطات

رئیس سازمان فناوری اطلاعات در واکنش به کارت زرد مجلس به وزیر ارتباطات گفت: قضاوت درباره عملکرد یک وزارتخانه باید بر پایه همه واقعیت‌ها باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محسن صدر رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در شبکه اجتماعی خود با اشاره به کارت زرد مجلس به وزیر ارتباطات نوشت: کارت زرد مجلس، حق قانونی نمایندگان و فرصتی برای رفع کاستی‌هاست؛ اما قضاوت درباره عملکرد یک وزارتخانه باید بر پایه همه واقعیت‌ها باشد.

وزارت ارتباطات در شرایطی کم‌سابقه، از حفظ پایداری شبکه در روزهای جنگ تا توسعه ارتباطات روستایی، پیشبرد فیبرنوری و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده را دنبال کرده است.

نقد منصفانه زمانی شکل می‌گیرد که موفقیت‌ها و چالش‌ها، هر دو در کنار هم دیده شوند. ایستادگی برای دفاع از حقوق مردم اگر هزینه هم‌داشته باشد سند افتخار است.

واکنش رئیس سازمان فناوری اطلاعات به کارت زرد مجلس به وزیر ارتباطات

کد مطلب 6942037
مهتاب چابوک

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