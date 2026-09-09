به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه قدس، نظامیان ارتش صهیونیستی بامداد امروز با حمله به مناطق مختلف کرانه باختری و شمال قدس اشغالی، اقدام به بازداشت شماری از فلسطینیان کردند.

بنابراین اعلام منابع محلی، نظامیان صهیونیست به شهرک سیله الحارثیه در استان جنین و منطقه محل سکونت دانشجویان دانشگاه عربی آمریکایی در شهر جنین یورش بردند.

ارتش صهیونیستی همچنین به روستای کفرقود در غرب جنین حمله کرده و پس از یورش به منزل طارق غانم، این جوان فلسطینی را بازداشت کردند.

در استان نابلس نیز نیروهای رژیم صهیونیستی به روستای تل در جنوب غرب این شهر یورش بردند و سالم یاسین عصیده را پس از حمله به منزلش بازداشت کردند.

نیروهای اشغالگر همچنین به محله المساکن الشعبیه در شرق نابلس و منطقه عین کاکوب یورش بردند و رامی الطیراوی را در جریان حمله به عین کاکوب بازداشت کردند.

منطقه روجیب در شرق نابلس نیز هدف یورش نظامیان صهیونیست قرار گرفت و عطاالله حشاش در جریان این حمله بازداشت شد.

در استان طولکرم، نیروهای اشغالگر وارد شهرک بلعا در شرق طولکرم شدند و در قلقیلیه نیز به شهرک عزون در شرق این شهر یورش برده و شماری از منازل فلسطینیان را مورد بازرسی قرار دادند.

همزمان، گروهی از شهرک‌نشینان صهیونیست به تجمع فلسطینی «یرزا» در شرق روستای تیاسیر در شرق طوباس حمله کردند. منابع محلی همچنین از یورش نیروهای رژیم صهیونیستی به شهرک الرام در شمال قدس اشغالی خبر دادند. نیروهای اشغالگر در این یورش خودروها و تجهیزات تخریب را نیز با خود به این منطقه منتقل کردند.

بولدوزرهای رژیم صهیونیستی امروز چهارشنبه یک اصطبل اسب را در محله قبطی در شهرک الرام در شمال قدس اشغالی تخریب کردند. منابع محلی گزارش دادند که نیروهای اشغالگر با همراهی بولدوزرهای نظامی به این منطقه یورش برده و عملیات تخریب را آغاز کردند. این اقدام در راستای تجاوزات مداوم با هدف مصادره اموال فلسطینیان و آواره کردن آنها صورت گرفته است.

منابع اشاره کردند که عملیات تخریب و خاکبرداری در چارچوب سیاست اشغالگران با هدف فشار بر صاحبان املاک و تخلیه مناطق با تراکم جمعیتی فلسطینی در قدس اشغالی به نفع گسترش شهرک‌های غیرقانونی صورت می‌گیرد.