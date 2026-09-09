به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران در نشست با معاونان فنی و عمران مناطق ۲۰، ۲۱ و ۲۲ تهران بر حفظ و تقویت بنیه فنی شهرداری، تأمین نیروی متخصص، تأمین منابع مالی و تسریع در بهرهبرداری پروژههای عمرانی تأکید کرد.
وی با اشاره به ضرورت صیانت از نیروهای فنی شهرداری گفت: نیروهای فنی در حال جابهجایی از معاونتها هستند و باید راهکاری قانونی برای جلوگیری از خروج آنها پیشبینی شود. همچنین با توجه به بازنشستگی و جابهجایی نیروها، ظرفیت مصوبه جایگزینی ۵۰ درصد نیروهای بازنشسته باید با اولویت نیروهای فنی و مهندسی مورد استفاده قرار گیرد.
آقامیری افزود: توان فنی شهرداری نباید تحلیل برود و در همین راستا باید با مراکز دانشگاهی ارتباط گرفت و از ظرفیت فارغالتحصیلان توانمند استفاده کرد. همچنین موضوع اختصاص درصدی پاداش به نیروهای فنی، با توجه به حجم کار، نظارت و پیگیری متفاوت این نیروها، پیگیری شده است.
وی با تأکید بر ضرورت ارائه فهرست پروژههای در آستانه بهرهبرداری گفت: باید پروژههایی که امسال به بهرهبرداری میرسند مشخص شوند تا با هماهنگی و تأمین منابع مالی، پروژهای با ۵۰ درصد یا ۶۰ درصد پیشرفت کار متوقف نشود. باید فهرست پروژهها تهیه شود تا با بازدید و پیگیری، زمینه بهرهبرداری آنها تا پایان سال فراهم شود.
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