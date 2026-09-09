به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده «ایجاد سهمیه بومی برای برخی رشته‌های مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مقاطع کاردانی و کارشناسی» را که در جلسه ۹۲۷ مورخ ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۵۸۵ شورای معین این شورا به تصویب رسیده است، برای اجرا به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان سنجش آموزش کشور ابلاغ کرد.

بر اساس این ماده واحده، در راستای رفع کمبود نیروی انسانی در حوزه‌های بهداشتی ـ درمانی مورد نیاز هر یک از مناطق کشور و جذب افراد بومی با هدف ماندگاری آنها در مناطق یادشده، حداکثر ۷۰ درصد ظرفیت مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته مورد نیاز در دوره‌های روزانه، از جمله رشته‌های پرستاری و فوریت‌های پزشکی پیش‌بیمارستانی، به‌صورت کدرشته‌محل‌های مستقل و به مدت پنج سال به داوطلبان بومی استان اختصاص می‌یابد.

حدنصاب علمی برای پذیرش داوطلبان بومی

بر اساس تبصره یک این ماده واحده، حدنصاب نمره لازم برای پذیرش داوطلبان در هر یک از کدرشته‌محل‌های فوق، کسب حداقل ۷۰ درصد نمره علمی آخرین داوطلب پذیرفته‌شده گزینش آزاد رشته اصلی دوره روزانه همان کدرشته‌محل است.

شرایط انتخاب کدرشته‌محل‌های بومی

در تبصره دو آمده است که صرفاً داوطلبان بومی هر استان امکان انتخاب این کدرشته‌محل‌ها را دارند.

پذیرش در هر یک از کدرشته‌محل‌ها، بدون اعمال سهمیه و به‌صورت رقابتی، ابتدا با اولویت داوطلبان بومی شهرستان تعیین‌شده برای آن کدرشته‌محل انجام خواهد شد.

در صورت خالی ماندن ظرفیت، پذیرش از میان داوطلبان بومی همان استان که کد مذکور را انتخاب کرده و حدنصاب نمره لازم را کسب کرده‌اند، انجام خواهد شد.

ممنوعیت تغییر رشته و تعهد خدمت دو برابری

بر اساس تبصره سه، مشمولان این سهمیه مجاز به تغییر رشته قبولی خود نیستند و دوره تعهد ارائه خدمت آنها در مناطق مورد تعهد، دو برابر مدت تحصیل خواهد بود.

همچنین متعهدان مشمول، صرفاً پس از ایفای نیمی از دوره تعهد می‌توانند با کسب موافقت دانشگاه محل خدمت، برای ادامه تحصیل در مقطع بالاتر اقدام کنند.

این متعهدان در صورت پذیرش و ادامه تحصیل در مقطع بالاتر، موظف هستند بخش باقی‌مانده دوره تعهد خود را پس از اتمام تحصیل در مقطع بالاتر، در همان استان به انجام برسانند.

مسئولیت تعیین ظرفیت و اخذ تعهد از پذیرفته‌شدگان

بر اساس تبصره چهار، مسئولیت پیش‌بینی و اعلام تعداد ظرفیت و رشته‌محل مورد نیاز، اخذ تعهد از پذیرفته‌شدگان مشمول و پیگیری اخذ مجوزهای جذب و به‌کارگیری آنها پس از فارغ‌التحصیلی، بر عهده دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی متقاضی و با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.