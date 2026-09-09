بهمن رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد روند آماده سازی ملی پوشان پارادوومیدانی برای حضور در بازی های پاراآسیایی، تعداد نفرات اعزامی و همچنین پیش بینی عملکرد آنها در ناگویا توضیح داد.

وی ابتدا با اشاره به اینکه تاکنون اعزام ۴۴ ورزشکار پارادوومیدانی به بازی های آسیایی قطعی شده است، گفت: از این تعداد ۱۹ نفر در بخش زنان هستند و ۲۵ نفر هم در بخش مردان؛ البته یک ورزشکار کم بینا دختر هم هست که هنوز موضوع کلاس بندی او برای ورود به ترکیب اعزامی حل نشده است. اگر این مشکل برطرف شود، او هم به ترکیب اعزامی اضافه می شود.

مربی تیم ملی پارادوومیدانی با اشاره به اینکه این رشته برای دوره پیشین بازی های پاراآسیایی، ۵۲ ورزشکار اعزامی به هانگژو داشت، تصریح کرد: برای این دوره بازی ها برخی کلاس بندی ها با یکدیگر ادغام شدند و برخی کلاس بندی ها هم حذف شدند. همین مسئله باعث کاهش کلی نفرات اعزامی شد که قاعدتا روی تعداد مدال آوری هم تاثیر خواهد داشت.

رضایی یادآور شد: در هانگژو از ۵۲ ورزشکار اعزامی پارادوومیدانی صاحب ۵۱ مدال شدیم، ۲۱ مدال ما به رنگ طلا بود. حالا با ۴۴ ورزشکار به دنبال این هستیم که بازهم بهترین عملکرد را در میان رشته های کاروان ایران داشته باشیم و به ویژه با کسب طلای بیشتر بتوانیم به جایگاه ایران در جدول توزیع مدال ها کمک کنیم.

وی تاکید کرد: ادغام و حذف برخی کلاس بندی برای همه کشورها تبعاتی دارد اما پارادوومیدانی ایران ضرر بیشتری را متحمل می شود چون در خیلی از کلاس هایی که مدال داشتیم با معضل ادعام و حذف مواجه شدیم با این حال به هر ۴۴ ورزشکاری که عازم ناگویا می کنیم، امید مدال داریم. به خصوص که برخی ورزشکاران مان در ۲ یا ۳ ماده شرکت می کنند و همین مسئله امیدمان را به بهبود وضعیت مدالی بیشتر کرده است.

مربی تیم ملی پارادوومیدانی در مورد تعداد مدال های طلای پیش بینی شده برای این تیم گفت: به هر حال نسبت به دوره قبل ۸ - ۷ ورزشکار کمتر داریم و این می تواند روی تعداد کلی مدال ها و حتی رنگ آنها تاثیرگذار باشد. با همه اینها امیدواریم به اندازه طلاهای هانگژو در ناگویا هم به مدال طلا دست یابیم.

رضایی ادامه داد: ورزشکاران مان در دوهای سرعتی و پرتاب های نشسته و ایستاده شرایط خوبی دارند. در این ماده ها امیدمان به مدال اوری خیلی بالا است.

مربی تیم ملی پارادوومیدانی همچنین در مورد روند تمرینی این تیم گفت: از سال گذشته اردوهای مان را به صورت غیر متمرکز آغاز کردیم. طی ماه های اخیر هم سه اردوی متمرکز در شهرهای مختلف داشتیم. اردوی سوم رو به اتمام است. بعد از چند روز استراحت، دوباره ورزشکاران مان در تهران وارد اردو می شوند و تا زمان اعزام تمرینات شان را دنبال خواهند کرد.