به گزارش خبرگزاری مهر، به تازگی در سامانه ثبت درخواست پروانه ساخت سینمایی، احسان محمدحسنی رئیس سابق سازمان هنری و رسانهای اوج، فیلمنامهای به نام «حکومت خون» را ثبت کرده است. فیلمنامهای که قرار است کارگردانی آن را محمدحسین مهدویان برعهده داشته باشد.
این فیلم درباره روایت اسرا از عاشورا تا شام نیست و فیلم مهدویان میخواهد وقایع شام غریبان را پس از عاشورا به تصویر بکشد.
مهدویان که پیش از این فیلمهای دفاع مقدس و اجتماعی کار کرده است برای اولین بار به سراغ اثری تاریخی - مذهبی رفته است. به تازگی فیلم سینمایی «نیم شب» درباره جنگ ۱۲ روزه از این کارگردان اکران شده بود.
«حکومت خون» هماکنون در مرحله پیشتولید قرار گرفته است.
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