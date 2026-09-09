  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۳۶

مهدویان «حکومت خون» را می‌سازد؛ روایتی از شام پس از عاشورا

مهدویان «حکومت خون» را می‌سازد؛ روایتی از شام پس از عاشورا

محمدحسین مهدویان درحال پیش‌تولید فیلم «حکومت خون» به تهیه‌کنندگی احسان محمدحسنی درباره وقایع شام غریبان پس از عاشورا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به تازگی در سامانه ثبت درخواست پروانه ساخت سینمایی، احسان محمدحسنی رئیس سابق سازمان هنری و رسانه‌ای اوج، فیلمنامه‌ای به نام «حکومت خون» را ثبت کرده است. فیلمنامه‌ای که قرار است کارگردانی آن را محمدحسین مهدویان برعهده داشته باشد.

این فیلم درباره روایت اسرا از عاشورا تا شام نیست و فیلم مهدویان می‌خواهد وقایع شام غریبان را پس از عاشورا به تصویر بکشد.

مهدویان که پیش از این فیلم‌های دفاع مقدس و اجتماعی کار کرده است برای اولین بار به سراغ اثری تاریخی - مذهبی رفته است. به تازگی فیلم سینمایی «نیم شب» درباره جنگ ۱۲ روزه از این کارگردان اکران شده بود.

«حکومت خون» هم‌اکنون در مرحله پیش‌تولید قرار گرفته است.

کد مطلب 6942571
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها