به گزارش خبرنگار مهر، بیتالله عبداللهی عصر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان اهر با اشاره به مسائل و چالشهای حوزه آموزش و پرورش، اظهار کرد: آگاهی نمایندگان معلمان از مشکلات این حوزه، ظرفیت ارزشمندی برای شناسایی دقیق مسائل و ارائه راهکارهای مؤثر است.
وی با بیان اینکه تعطیلیهای مکرر مدارس یکی از مهمترین مشکلات نظام آموزشی است، افزود: گاهی بدون وجود شرایط خاص و صرفاً بر اساس بخشنامههای سراسری، مدارس تعطیل میشوند، در حالی که حتی در ایام جنگ نیز در شهرستانهای اهر، هریس و روستاهای منطقه شرایط برای ادامه فعالیت مدارس فراهم بود.
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش محوری معلمان در تعلیم و تربیت گفت: معلمان بیش از بسیاری از مسئولان با دانشآموزان در ارتباط هستند و نقش تعیینکنندهای در تربیت نسل آینده دارند، از اینرو باید جایگاه آنان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
عبداللهی با اشاره به دوشیفته بودن برخی مدارس منطقه، این موضوع را از عوامل کاهش کیفیت آموزش دانست و افزود: رفع مشکل مدارس دوشیفته باید در اولویت برنامهریزیهای آموزشی قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به کمبود امکانات آموزشی در منطقه، اظهار کرد: برخی هنرستانها با وجود راهاندازی، از تجهیزات و امکانات مورد نیاز برخوردار نیستند و این موضوع مانع تحقق اهداف آموزشهای مهارتی میشود.
نماینده مردم اهر و هریس با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت خیرین مدرسهساز و نیکوکاران گفت: با توجه به محدودیت منابع دولتی، بخش قابل توجهی از مشکلات آموزش و پرورش از طریق مشارکت خیرین قابل حل است و حضور آنان در جلسات شورای آموزش و پرورش میتواند به تسریع روند رفع مشکلات کمک کند.
عبداللهی هدف اصلی شورای آموزش و پرورش را جلب مشارکتهای مردمی عنوان کرد و افزود: هرچه مشارکت خیرین و مردم در توسعه زیرساختهای آموزشی بیشتر شود، امکان رفع مشکلات مدارس و ارتقای کیفیت آموزش نیز افزایش خواهد یافت.
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