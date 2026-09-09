به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه با اجماع قطعنامه‌ای را تصویب کرد که به پرونده فعالیت‌های هسته‌ای سوریه در دوران حکومت گذشته پایان می‌دهد. آژانس مدعی شد که مقامات رژیم جولانی به حل تمام پرسش‌های باقی‌مانده درباره این پرونده کمک کرده‌اند.

پس از آنکه رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۰۷ سایتی در استان دیرالزور را که به ادعای این رژیم یک رآکتور هسته‌ای مخفی و نزدیک به تکمیل بود بمباران کرد، آژانس خواستار تحقیقات در این باره شد.

شورای حکام آژانس در سال ۲۰۱۱ سوریه را ناقض تعهدات خود در زمینه منع اشاعه هسته‌ای اعلام و پرونده را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع کرد.

آژانس در گزارش محرمانه‌ای که هفته گذشته در اختیار کشورهای عضو قرار داد و رویترز آن را مشاهده کرده، مدعی شد که تمام پرسش‌های باقی‌مانده درباره موارد گزارش‌شده قبلی حل شده است. قطعنامه روز چهارشنبه نیز ادعا کرد سوریه دیگر ناقض تعهدات خود نیست.

گزارش آژانس همچنین ادعا کرد که «به احتمال بسیار زیاد» سایت بمباران‌شده در دیرالزور یک رآکتور هسته‌ای بوده و سوخت آن نیز در سوریه تولید شده است.