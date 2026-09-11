صدور هشدار زرد هواشناسی در زنجان؛ رگبار، رعدوبرق و وزش باد در راه است

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هشدار زرد هواشناسی در زنجان صادر شده است، گفت: از عصر امروز با نفوذ این سامانه، شاهد افزایش ابر، رگبارهای پراکنده باران و رعدوبرق در برخی مناطق استان خواهیم بود و فعالیت این سامانه طی روزهای شنبه و یکشنبه با وزش باد نسبتاً شدید و بارش‌های رگباری ادامه می‌یابد.

وی افزود: شرایط جوی استان از عصر امروز با نفوذ و فعالیت سامانه بارشی تغییر خواهد کرد و با افزایش ناپایداری‌های جوی، رشد ابر و بارش‌های رگباری پراکنده در برخی مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان ادامه داد: فعالیت این سامانه طی روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده نیز تداوم خواهد داشت و در این مدت، علاوه بر رگبار باران و احتمال وقوع رعدوبرق، وزش باد نسبتاً شدید نیز در برخی مناطق استان رخ خواهد داد.

رحمان‌نیا با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی برای این شرایط جوی گفت: بارش‌ها ماهیت رگباری داشته و ممکن است به صورت نقطه‌ای شدت بیشتری پیدا کند، بنابراین احتمال آبگرفتگی موقت معابر، جاری شدن روان‌آب در مسیل‌ها و همچنین کاهش دید در زمان وقوع رگبار وجود دارد. هشدار زرد صادرشده نیز با هدف اطلاع‌رسانی و افزایش آمادگی دستگاه‌های مرتبط و شهروندان در برابر این ناپایداری‌هاست.

وی با تأکید بر اینکه شدت و میزان بارش‌ها در همه مناطق استان یکسان نخواهد بود، تصریح کرد: فعالیت سامانه بارشی می‌تواند در برخی نقاط به صورت پراکنده و مقطعی رخ دهد و لازم است شهروندان به‌ویژه هنگام تردد در محورهای مواصلاتی و مناطق مستعد، شرایط جوی را مدنظر قرار دهند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان همچنین به وضعیت دمایی استان اشاره کرد و گفت: دمای هوا طی روزهای آینده با نوساناتی همراه خواهد بود، اما به طور کلی هوای نسبتاً خنک در استان ماندگار خواهد بود و انتظار تغییرات شدید و پایدار دمایی وجود ندارد.

رحمان‌نیا خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش ناپایداری‌های جوی و احتمال رگبار و رعدوبرق، توصیه می‌شود شهروندان از توقف و تردد غیرضروری در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و نقاط مستعد آبگرفتگی خودداری کرده و در زمان وقوع رعدوبرق و وزش باد شدید، نکات ایمنی را رعایت کنند.

وی همچنین از شهروندان خواست برای اطلاع از آخرین تغییرات وضعیت جوی، هشدارها و پیش‌بینی‌های به‌روزشده، اطلاعیه‌های هواشناسی را پیگیری کنند، چراکه ماهیت بارش‌های رگباری می‌تواند موجب تغییرات سریع در شرایط جوی مناطق مختلف استان شود.