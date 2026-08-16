کمک سفیر دانمارک به بازیکن ایرانی برای سفر به جزایرفارو

به گزارش خبرنگار مهر، اللهیار صیادمنش، مهاجم ایرانی تیم فوتبال لِخ پوزنان لهستان، پیش از سفر این تیم به جزایر فارو برای دیدار برگشت مقابل کی‌کلاکسویک در مرحله انتخابی لیگ اروپا با مشکل دریافت مجوز ورود مواجه شد؛ مشکلی که نزدیک بود حضور این بازیکن در این مسابقه اروپایی را تحت تأثیر قرار دهد.

لخ پوزنان در دیدار رفت مقابل کی‌کلاکسویک در لهستان به پیروزی یک بر صفر رسیده بود و برای انجام بازی برگشت راهی جزایر فارو شد؛ منطقه‌ای که خارج از محدوده شنگن قرار دارد و قوانین ورود به آن با کشورهای عضو این حوزه متفاوت است.

در همین راستا، گزارش رسانه لهستانی «KKSLECH» حاکی است که نزدیک بود صیادمنش مجوز لازم برای حضور در جزایر فارو را دریافت نکند. برای صدور این مجوز، اطلاعات مربوط به وضعیت بازیکن در سامانه مربوطه باید تکمیل و تأیید می‌شد و از جمله لازم بود مشخص شود که صیادمنش سابقه ثبت‌شده یا جریمه‌ای ندارد.

با این حال، این مشکل در نهایت با کمک سفیر دانمارک برطرف شد. طبق این گزارش، سفیر دانمارک شخصاً برای حل موضوع مربوط به صیادمنش وارد عمل شد و روند دریافت مجوز ورود این بازیکن به جزایر فارو را تسهیل کرد.

نکته قابل توجه اینکه برخلاف برخی بازیکنان لِخ پوزنان که برای انجام امور مربوط به ویزا و مدارک سفر مجبور به مراجعه حضوری بودند، در مورد صیادمنش نیازی به حضور شخصی او وجود نداشت و حتی یکی از کارکنان باشگاه می‌توانست مجوز مربوط به او را دریافت کند.

صیادمنش در نهایت در این مسابقه به میدان رفت و یکی از چهره‌های تأثیرگذار لِخ پوزنان بود. او در جریان پیروزی پرگل تیمش مقابل کی‌کلاکسویک موفق شد یک گل به ثمر برساند و یک پاس گل نیز ارسال کند تا نقش مهمی در صعود تیم لهستانی داشته باشد.

لِخ پوزنان در مجموع دو دیدار رفت و برگشت با برتری ۶ بر صفر مقابل کی‌کلاکسویک راهی مرحله بعد شد و اکنون خود را برای رویارویی با اف‌سی تون سوئیس در مرحله انتخابی لیگ اروپا آماده می‌کند.