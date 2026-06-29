امام جمعه جدید گیلانغرب معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تکریم حجتالاسلام والمسلمین محسن دانیاری، امام جمعه سابق گیلانغرب و معارفه حجتالاسلام والمسلمین سید محمدعلی ساداتی به عنوان امام جمعه جدید این شهرستان برگزار شد.
این آیین با حضور فرماندار گیلانغرب، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان کرمانشاه، مدیران و رؤسای دستگاههای اجرایی، ائمه جمعه شهرستانهای قصرشیرین، سرپلذهاب و اسلامآباد غرب، جمعی از روحانیون و اقشار مختلف مردم برگزار شد.
در این مراسم، از خدمات و تلاشهای حجتالاسلام والمسلمین محسن دانیاری در دوران تصدی مسئولیت امامت جمعه شهرستان گیلانغرب قدردانی شد.
همچنین با ابلاغ حکم، حجتالاسلام والمسلمین سید محمدعلی ساداتی به عنوان امام جمعه جدید شهرستان گیلانغرب معرفی و مسئولیت امامت جمعه این شهرستان را بر عهده گرفت.
در پایان این آیین، حاضران بر نقش مهم ائمه جمعه در تقویت وحدت، همدلی و پیگیری مطالبات مردم و توسعه فرهنگی و اجتماعی شهرستان تأکید کردند.
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